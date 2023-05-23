Магазинам заборонять продати українські сигарети: Верховна рада розгляне новий законопроєкт 

Новий законопроєкт обмежуватиме торгівлю тютюновими виробами в duty-free в рамках боротьби з рекордним тіньовим оборотом.

Вчора, 22 травня, у Верховну раду внесли законопроєкт №9315 про обмеження обороту тютюнових виробів в магазинах безмитної торгівлі (duty-free). Закон передбачає внесення змін в Митний кодекс та пропонує внести ряд заборон на час дії воєнного стану.

За словами співавтора законопроєкту Ярослава Железняка, цей законопроєкт необхідний для того, щоб закрити схему “duty-free” через рекордне зростання обороту нелегальних тютюнових виробів.

Наразі на сайті парламенту немає супровідних документів до проєкту закону, але Железняк повідомляє, що законопроєкт має на меті наступне:

заборонити під час діє воєнного стану розміщення та продаж в магазинах безмитної торгівлі виготовлені в Україні тютюнові вироби;

заборонити продаж в магазинах duty-free понад дві пачки сигарет на один чек.

Крім того, депутати також пропонують провести інвентаризацію залишків сигарет, які призначені для duty-free.

Раніше неодноразово звучала інформація стосовно того, що саме duty-free — найбільш популярна на тіньовому ринку тютюнових виробів. Таким чином в державний бюджет не надходить близько 22 мільярдів гривень на рік.

Нагадаємо, що нардеп Ярослав Железняк все озвучував інформацію про те, що магазини duty-free у 2022 році начебто продали 20 мільйонів пачок сигарет і це попри те, що аеропорти закриті та діє заборона на виїзд значної частини громадян. При цьому на один чек іноді купують по три десятки пачок сигарет. І це при тому, що на територію Європейського союзу можна ввезти лише дві пачки. Крім того, кількість виготовлених сигарет для duty-free та кількість проданих відрізняться на сотні, а то й мільйони пачок. Якщо вся ця інформація правдива, то бюджет Україн недоотримує шалені кошти, а тому подібна ініціатива має місце. Водночас поки невідомо, чи підтримають цей законопроєкт нардепи.