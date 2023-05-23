Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие месяцы: лето будет с сюрпризами

До лета остались считанные дни, а потому синоптики уже наперебой составляют прогнозы, каким же будет это лето. Если раньше говорили, что жары не следует ожидать, то сейчас немного корректируют эту информацию. В частности, говорят, что в июле и августе столбики термометров могут побить все рекорды. То есть лето будет не просто теплым, а адски жарким. А вот июнь ничем аномальным не удивит. Мол, погода будет в пределах нормы, как в первый месяц лета. Для июня, прогноз уже составлен и синоптики утверждают, что он на 99% точен. Что касается июля и августа, то стараются не делать поспешные выводы, ведь за такой промежуток времени все еще может измениться.

Каким будет июнь 2023?

Сразу несколько метеорологов и синоптиков сошлись в своих прогнозах. Они говорят, что месяц будет достаточно контрастным. Будут и периодические грозовые дожди, и жара, и довольно прохладные дни. Нормализуется погода уже во второй половине месяца и наступит стабильно хорошая летняя погода. Если же говорить по дням, то все выглядит так:

Начало июня, то есть первые его дни до 5-6 числа включительно пройдут с температурой максимум 23 градуса и кое-где с дождями (зависит от региона). Далее до 12 июня будет влажная и ветреная погода, достаточно свежая, как в середине месяца. Столбики термометра не будут подниматься выше 20 градусов. После 12-го и до конца месяца погода будет радовать тех, кто любит тепло. Температура воздуха поднимется до 27 градусов, и это как минимум. Будет стабильно солнечно без ветра и дождя. В южных областях следует ждать все +30. Последние 2-3 дня месяца могут быть дождливыми, с громом и молнией, причем на большинстве территории Украины.

Синоптики утверждают, что, несмотря на все технологии, они не могут составить точный прогноз более чем на ближайшую неделю, поэтому поправки и обновления вполне возможны.