Украинцы смогут получать до 56 тысяч ежемесячно: четко названы категории претендентов

56 000 ежемесячно – это солидная сумма для любой семьи. Именно столько смогут получить некоторые семьи, которые были эвакуированы в Польшу. И хотя Польша существенно сократила, а для многих и вовсе отменила помощь, но исключения есть. И эти исключения работают в городе Познань (Познанском уезде). Выплаты финансирует Красный Крест, и оформить помощь могут все прибывшие после 1 октября 2022 года. Детальнее о правилах оформления помощи читайте дальше в материале.

Кто претендует на выплату?

Как указано выше, речь идет только о тех, кто проживает на территории Познанского уезда. Однако деньги могут получить не все без исключения. Будет приоритетность и в приоритет попадают следующие категории:

Люди, имеющие плохие условия для проживания. Средний доход на всю семью составляет не более 2450 злотых. В семье воспитывается как минимум один несовершеннолетний ребенок или проживает лицо старше 60 лет. На содержании подавателя заявки есть лицо с инвалидностью.

Размер пособия рассчитывают индивидуально, в зависимости от количества проживающих в семье лиц. Максимальная выплата может составить 56 000 гривен (ежемесячно). Суммы варьируются от 1420 злотых (для одного человека) до 6300 злотых для семьи, где проживает пять и более человек.

Как оформить выплату?

Если вы подпадаете под указанные требования, можете подать заявку следующим образом:

Подготовить личные документы о каждом члене семьи. Установить себе на телефон или планшет приложение IFRC. Зарегистрироваться в приложении, то есть создать собственную учетную запись и добавить туда всех членов семьи, на которых вы планируете оформить помощь. В приложении заполнить заявление и добавить сканы всех фото и документов, требуемых системой.

Заявки принимаются до 26 мая 2023 года.