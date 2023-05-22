Новини

Украинцы смогут получать до 56 тысяч ежемесячно: четко названы категории претендентов

23.05.2023
1 хвилина на прочитання

56 000 ежемесячно – это солидная сумма для любой семьи. Именно столько смогут получить некоторые семьи, которые были эвакуированы в Польшу. И хотя Польша существенно сократила, а для многих и вовсе отменила помощь, но исключения есть. И эти исключения работают в городе Познань (Познанском уезде). Выплаты финансирует Красный Крест, и оформить помощь могут все прибывшие после 1 октября 2022 года. Детальнее о правилах оформления помощи читайте дальше в материале.

Кто претендует на выплату?

злоті

Как указано выше, речь идет только о тех, кто проживает на территории Познанского уезда. Однако деньги могут получить не все без исключения. Будет приоритетность и в приоритет попадают следующие категории:

  1. Люди, имеющие плохие условия для проживания.
  2. Средний доход на всю семью составляет не более 2450 злотых.
  3. В семье воспитывается как минимум один несовершеннолетний ребенок или проживает лицо старше 60 лет.
  4. На содержании подавателя заявки есть лицо с инвалидностью.

Размер пособия рассчитывают индивидуально, в зависимости от количества проживающих в семье лиц. Максимальная выплата может составить 56 000 гривен (ежемесячно). Суммы варьируются от 1420 злотых (для одного человека) до 6300 злотых для семьи, где проживает пять и более человек.

Как оформить выплату?

Если вы подпадаете под указанные требования, можете подать заявку следующим образом:

  1. Подготовить личные документы о каждом члене семьи.
  2. Установить себе на телефон или планшет приложение IFRC.
  3. Зарегистрироваться в приложении, то есть создать собственную учетную запись и добавить туда всех членов семьи, на которых вы планируете оформить помощь.
  4. В приложении заполнить заявление и добавить сканы всех фото и документов, требуемых системой.

Заявки принимаются до 26 мая 2023 года.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


23.05.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button