30 000 гривен без опыта работы не предел: названы вакансии с хорошими зарплатами

Большие кадровые порталы Украины предлагают тысячи вакансий для соискателей. Кроме предложений продавцов и грузчиков, есть немало вариантов более высокооплачиваемой работы. Например, оператор колцентра со знанием иностранного языка может получать около 45 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщают популярные порталы по поиску работы. При этом, по их же данным, средняя зарплата в Украине составляет 16 тысяч гривен.

А теперь перейдем к вакансиям.

Оператор колл-центра со знанием иностранного языка. Операторы в телекоммуникационных компаниях со знанием английского или немецкого могут получать от 20 до 45 тысяч гривен в месяц. Работу предлагают международный колл-центр с графиком работы два через два. На работу готовы брать без опыта, однако придется пройти бесплатное обучение. При этом опыт не обязателен, достаточно знать язык.

Водитель такси. Без опыта должен получать от 20 до 30 тысяч гривен. Водитель получает до 75% стоимости заказа, а работодатель предоставляет авто. Среди условий – вежливость и опыт вождения от трех лет.

Аккаунт-менеджер. Работодатели предлагают от 20 до 40 тысяч гривен, при чем готовы брать людей без опыта. Среди обязанностей общения с клиентами и общения с потенциальными клиентами.

Консультант по финансовому регулированию. На работу приглашают консультанта в микрофинансовую организацию. Среди обязанностей пролонгация договоров и составление индивидуальных договоров. Работодатель обещает от 18 до 35 тысяч гривен.

Администратор социальных сетей. Без опыта работы можно получать от 20 до 40 тысяч гривен. Среди условий – умение общаться с людьми, умение быстро решать проблемы, навыки работы в команде и ответственность.

Как видите, устроиться на работу даже без опыта вполне возможно, но зачастую конкуренция очень высока и на рабочее место претендует несколько десятков человек. Так что понадобится проявить все свои сильные стороны, чтобы получить работу.