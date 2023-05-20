30 000 гривень без досвіду роботи не межа: названо вакансії з хорошими зарплатами 

Великі кадрові портали України пропонують тисячі вакансій для шукачів без досвіду роботи. Крім пропозицій продавців та вантажників, є чимало варіантів більш високооплачуваної роботи.. Для прикладу, оператор колцентру зі знанням іноземної мови може отримувати близько 45 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляють популярні портали з пошуку роботи. При цьому за їх же даними середня зарплата в Україні складає 16 тисяч гривень.

А тепер перейдемо до вакансій.

Оператор кол-центру зі знанням іноземної мови. Оператори в телекомунікаційних компаніях зі знанням англійської чи німецької можуть отримувати від 20 до 45 тисяч гривень на місяць. Роботу пропонують міжнародний кол-центр з графіком роботи два через два. На роботу готові брати без досвіду, однак доведеться пройти безкоштовне навчання. При цьому досвід не обов’язковий, достатньо знати мову.

Водій таксі. Без досвіду має отримувати від 20 до 30 тисяч гривень.Водій отримує до 75% від вартості замовлення, а роботодавець надає авто. Серед умов — ввічливість та досвід водіння від трьох років.

Аккаунт-менеджер. Роботодавці пропонують від 20 до 40 тисяч гривень, при чому готові брати людей без досвіду. Серед обов’язків спілкування з клієнтами та спілкування з потенційними клієнтами.

Консультант з питань фінансового регулювання. На роботу запрошують консультанта в мікрофінансову організацію. Серед обов’язків пролонгація договорів та складення індивідуальних договорів. Роботодавець обіцяє від 18 до 35 тисяч гривень.

Адміністратор соціальних мереж. Без досвіду роботи можна отримувати від 20 до 40 тисяч гривень. Серед умов — вміння спілкуватися з людьми, вміння швидко розв’язувати проблеми, навички роботи в команді та відповідальність.

Як бачите, влаштуватися на роботу навіть без досвіду цілком можливо, але часто конкуренція вкрай висока і на робоче місце претендує кілька десятків осіб. Тож знадобиться проявити всі свої сильні сторони, щоб отримати роботу.