Налог на жилье: сколько придется заплатить украинцам

До 1 июля украинцы получат квитанции для уплаты налога на недвижимость. Заплатить придется за квартиры площадью более 60 квадратов и дома более 120 квадратных метров. При этом от уплаты налога освободят в случае, если недвижимость находится в зоне боевых действий, на временно оккупированной территории или уничтожена в результате военных действий.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. Ставка налога рассчитывается органами местного самоуправления в зависимости от типа объекта и его местонахождение. Ставка налога рассчитывается на основе минимальной зарплаты. Сумма налога на один квадратный метр не может превышать 1,5% минимальной заработной платы. В общем, это довольно небольшая сумма, но украинцы уже называют этот налог “налогом на роскошь”.

По состоянию на 2023 год налог начисляется на отчетный 2022 год, так что при расчете ставки налога принимается во внимание зарплата по состоянию на первое января 2022 года. Тогда минималка составляла 6 700 гривен. За один квадратный метр сумма налога не может превышать 100 гривен и 50 копеек.

Для лучшего понимания следует рассмотреть на примере. Допустим, у физического лица есть квартира в Киеве, площадью 70 квадратных метров. В таком случае налог придется оплатить “лишние” квадратные метры, то есть за десять квадратов, ведь квартира до 60 лет не облагается налогом. Налоговая ставка на квартиры в Киеве максимально возможна, то есть 100,5 гривен (1,5% от минимальной зарплаты). Таким образом, владельцу придется уплатить 1005 гривен налога.

Для справки. Если лицо владеет объектом или несколькими объектами жилой недвижимости, в том числе только долями, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров для квартиры и 500 квадратных метров для дома, то сумма налога увеличивается на двадцать пять тысяч гривен в год за каждый такой объект недвижимости или его часть.