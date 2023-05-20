Податок на житло: скільки доведеться заплатити українцям 

До першого липня українці отримають квитанції для сплати податку на нерухомість. Заплатити доведеться за квартири площею понад 60 квадратів та будинки більші за 120 квадратних метрів. При цьому від сплати податку звільнять у випадку, якщо нерухомість знаходиться в зоні бойових дій, на тимчасово окупованій території або знищена в результаті воєнних дій.

Про це повідомили в Державній податковій службі. Ставка податку розраховується органами місцевого самоврядування в залежності від типу об’єкта та його місцезнаходження. Ставку податку розраховують на основі мінімальної зарплати. Сума податку на один квадратний метр не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати. Загалом це досить невелика сума, але українці вже називають цей податок “податком на розкіш”.

Станом на 2023 рік податок нараховується на звітний 2022 рік, тож при розрахунку ставки податку береться до уваги зарплата станом на перше січня 2022 року. Тоді мінімалка складала 6 700 гривень. Тож за один квадратний метр сума податку не може перевищувати 100 гривень та 50 копійок.

Для кращого розуміння варто розглянути на прикладі. Допустимо у фізичної особи є квартира у Києві, площею 70 квадратних метрів. В такому разі податок доведеться сплатити за “зайві” квадратні метри, тобто за десять квадратів, адже квартира до 60 років не обкладається податком. Податкова ставка на квартири в Києві максимально можлива, тобто 100,5 гривень (1,5% від мінімальної зарплати). Таким чином власнику доведеться сплатити 1005 гривень податку.

Для довідки. Якщо особа володіє об’єктом або кількома об’єктами житлової нерухомості, в тому числі лише долями, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів для квартири та 500 квадратних метрів для будинку, то сума податку збільшується на двадцять п’ять тисяч гривень в рік за кожен такий об’єкт нерухомості або його частину.