О кредитах можно забыть? Долги за коммуналку теперь будут влиять на кредитную историю

Украинцам, у которых задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства, теперь будет значительно сложнее взять кредит. Дело в том, что информацию о задолженности будет получать бюро кредитных историй.

Об этом сообщила компания Yasno, которая входит в группу ДТЭК и обслуживает около трех с половиной миллионов потребителей в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. Компания начнет передавать информацию о долгах клиентов в Украинское бюро кредитных историй. Таким образом, задолженность за электроэнергию теперь будет попадать в кредитную историю и может стать причиной для отказа в получении кредита.

По словам представителей компании Yasno, такой шаг позволит стимулировать потребителей к оплате коммунальных услуг.

По словам генерального директора компании Yasno, там прекрасно понимают обстоятельства, в которых находится большинство украинцев, не платящих за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги. Но довольно часто есть ситуации, когда человек по нескольку месяцев, а то и лет не платит коммуналку или платит в неполном объеме, но берет кредит на новый телефон. Речь идет именно о такой категории клиентов.

Теперь банки и финансовые компании будут знать о задолженности клиента и электроэнергии и принимать решения о предоставлении или непредоставлении кредита исходя из имеющейся информации. В то же время, дисциплинированные клиенты получат возможность формировать позитивную кредитную историю. Также в Yasno добавляют, что на первое мая 2023 года бытовые потребители накопили задолженность за потребленную электроэнергию на общую сумму более 1,7 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины намерена возложить обязательства на поставщиков коммунальных услуг реструктуризировать долги потребителей.

Что касается влияния долга по коммуналке на кредитную историю, то вероятно, Yasno не единственная компания, которая пойдет на такой шаг, особенно если это даст результат и должники начнут активнее платить за потребленные услуги.