Украинцы начали массово снимать валюту со счетов: в НБУ объяснили, что происходит

Несмотря на то, что доллар достаточно стабилен и даже подешевел, в последнее время начала наблюдаться странная тенденция. Украинцы массово забирают свои валютные сбережения из банков. Эксперты объясняют это тем, что истек срок так называемых трехмесячных депозитов, благодаря которым банк мог продавать валюту обычным украинцам. Подобная инициатива заработала зимой. Украинцы могли купить доллары и евро по официальному курсу, который значительно ниже “черного”, но только при условии, что положат эти доллары на депозитный счет. Три месяца деньгами нельзя было пользоваться — это тоже одно из условий. И вот, весной этот срок у многих истек, и люди начали снимать накопившееся.

Продолжать держать деньги на депозите нет смысла

Зимой люди купили эти доллары примерно по 36 гривен, в то время как на черном рынке курс был близок к 40 гривен. Сейчас доллар стоит примерно 37 гривен, поэтому смысла в подобных депозитных “манипуляциях” больше нет.

В целом курс доллара продолжает радовать, ведь постепенно снижается. На фоне прошлогодних прогнозов о том, что в 2023 году доллар будет минимум 40 гривен, а максимум 50, нынешние 36 гривен очень оптимистичны.

Специалисты объясняют это тем, что спрос на валюту среди населения упал. Также нет слишком негативных новостей с фронта, которые очень сильно влияют на цену валюты.

Каким будет курс валют на конец года?

Этот вопрос интересует многих. Однозначного ответа, конечно же, нет. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что делать такие прогнозы очень тяжело.

“С условиями эмиссии и инфляции, которая есть во всей Европе, в мире и, очевидно, у нас, мы ожидаем, что средневзвешенный курс в 2023 году будет в районе 42 грн/$1, он будет колебаться”, — сказал Шмигаль.

“Для расчетов принимали линейный рост курса. И это будет в районе, не буду называть “психологический барьер” — 49 грн/$1, давайте так скажем”, — добавил премьер на вопросы журналистов о прогнозах на конец 2023 года.