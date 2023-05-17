Украинским беженцам в Европе выплатят по 56 000 гривен: какие страны присоединятся

Сейчас стартовала новая инициатива под европейские страны. Таким образом, украинские беженцы в польском городе Познань могут оформить финансовую помощь от Красного Креста. Подать заявку нужно до 26 мая. Сумма выплаты полностью зависит от числа членов семьи.

Чтобы получить выплату, необходимо перейти по ссылке https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/polish-red-cross. Для того чтобы подать заявку нужно:

подготовить документы всех членов семь, на которых претендуете получить выплаты;

скачать приложение IFRC (для Android – https://cutt.ly/gCCW212, для iOS – https://cutt.ly/vCCEdn6);

создать учетный запас и добавить всех членов семьи, которых вы ожидаете получить помощь;

заполнить из мобильного приложения анкету-заявление, добавив к нему все необходимые сканкопии или фото документов.

Получить денежную помощь могут украинцы, прибывшие в Польшу после первого октября 2022 г. и территориально находящиеся в Познани.

Получить выплаты могут следующие беженцы из Украины, в которых:

плохие условия проживания;

средний доход на семью 2450 злотых или менее;

на иждивении есть минимум одно несовершеннолетнее лицо или человек старше 60 лет;

лицу 60 лет или старше;

на иждивении есть человек с инвалидностью.

Сумма финансовой помощи в Польше от Красного Креста составит:

1420 злотых в месяц на одного члена семьи;

2640 злотых в месяц на двух членов семьи;

3 860 злотых в месяц на трех членов семьи;

5080 злотых в месяц на семьи, состоящую из четырех человек;

6 300 злотых в месяц для семей, состоящий из более чем пяти человек.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта Всемирной продовольственной программы ООН запланировано расширить перечень лиц, которые могут получить денежную помощь в Украине. Граждане смогут претендовать на получение выплаты в размере 2200 гривен в месяц. Это хоть и несущественная сумма, но она поможет ВПЛ чувствовать себя более уверенно, ведь сотни тысяч людей были вынуждены бросить свое жилье и начать жизнь с чистого листа.