Українським біженцям в Європі виплатять по 56 000 гривень: які країни приєднаються 

Зараз стартувала нова ініціатива під європейських країн. Таким чином українські біженці в польському місті Познань можуть оформити фінансову допомогу від Червоного Хреста.Подати заявку потрібно до 26 травня. Сума виплати повністю залежить від кількості членів сім’ї.

Щоб отримати виплату, потрібно перейти за посиланням https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/polish-red-cross. Для того, щоб подати заявку потрібно:

підготувати документи всіх члені сім, на яких претендуєте отримати виплати;

завантажити додаток IFRC (для Android – https://cutt.ly/gCCW212 ,для iOS – https://cutt.ly/vCCEdn6 );

створити обліковий запас та додати всіх членів сім’ї, на які ви очікуєте отримати допомогу;

заповнити з мобільного додатка анкету-заяву, додавши до неї всіх необхідні сканкопії або фото документів

Отримати грошову допомогу можуть українці, які прибули до Польщі після першого жовтня 2022 року і територіально находяться в Познані.

Отримати виплати можуть наступні біженці з України, у яких:

погані умови проживання;

середній дохід на сім’ю 2 450 злотих або менше;

на утриманні є мінімум одна неповнолітня особа або людина старше 60 років;

особі 60 років або більше;

на утриманні є людина з інвалідністю.

Сума фінансової допомоги в Польщі від Червоного Хреста складе:

1420 злотих на місяць на одного члена сім’ї;

2 640 злотих на місяць на двох членів сім’ї;

3 860 злотих на місяць на трьох членів сім’ї;

5 080 злотих на місяць на сім’ї, що складається з чотирьох осіб;

6 300 злотих на місяць для сімей, що складається більше ніж з п’яти осіб.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що в рамках проєкту Всесвітньої продовольчої програми ООН заплановано розширити перелік осіб, які можуть отримати грошову допомогу в Україні. Громадяни зможуть претендувати на отримання виплати у розмірі 2 200 гривень на місяць. Це хоч і не значна сума, але вона може допомогти ВПО почуватися дещо впевненіше.