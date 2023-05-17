Реальная угроза: эксперт рассказала, где ни в коем случае нельзя покупать продукты

Украинцев призывают более внимательно относиться к местам. где они не покупают продукты. Эксперты единогласно рекомендуют покупать продукты в крупных сетях супермаркетов, ведь можно проверить сроки годности и запросить документы производителя. Больше всего опасность подстерегает покупателей стихийных рынков.

Декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Лариса Баль-Прилипко рассказывает, что цены на рынках часто ниже, чем в магазинах, но есть немало вопросов качества таких дешевых продуктов.

Специалист советует покупать продукты в супермаркетах. Там можно выдвинуть претензию, запросить документы изготовителя или вернуть продукцию. Конечно, среди украинцев распространено мнение, что на рынке можно купить качественную домашнюю продукцию — мясо, молоко, овощи. Но в этом скрыта реальная угроза, ведь неизвестно какому качеству эта продукция. Неизвестно, сколько времени хозяйка собирала яйца, возможно, у нее всего пять курочек и она эти яйца для продажи собирала несколько недель. К тому же все чаще милые бабушки выдают магазинную продукцию по домашней. Утром бабушка идет в супермаркет, купает там морковь или лук со скидкой и выходит на рынок, где продает втрое дороже под видом домашних овощей без всякой “химии”.

В то же время в магазине можно проверить все сроки годности. Даже если в магазине яйца продают не в упаковке, то все равно у них есть накладная с указанными сроками годности.

Если на рынке вы приобрели некачественный товар, просто потеряли деньги. К тому же на рынках Украины довольно часто ужасная антисанитария, особенно в мясных отделах, ведь продавцы часто не пользуются перчатками, так там нет условий, часто отсутствует вода, а рядом проезжают транспортные средства.

Если же есть желание делать покупки на рынке, то следует выбирать те, где есть лаборатория. В лабораториях проверяется продукция и выдаются сертификаты по качеству товара.