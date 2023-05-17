Реальна загроза: експерт розповіла, де в жодному разі не можна купувати продукти 

Українців закликають уважніше ставитися до місць. де вони купують продукти. Експерти одноголосно рекомендують купувати продукти в великих мережах супермаркетів, адже там можна перевірити терміни придатності та запитати документи виробника. Найбільше небезпека чатує на покупців стихійних ринків.

Декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції Національного університету біоресурсів та природокористування (НУБіП) Лариса Баль-Прилипко розповідає, що ціни на ринках часто нижчі ніж в магазинах, але є чимало питань стосовно якості таких дешевих продуктів.

Спеціаліст радить купувати продукти в мережах супермаркетів. Там можна висунути претензію, запитати документи виробника або повернути продукцію. Звісно, серед українців поширена думка, що на ринку можна придбати якісну домашню продукцію — м’ясо, молоко, овочі. Але в цьому прихована реальна загроза, адже невідомо якої якості ця продукція. Невідомо, скільки часу господиня збирала яйця, можливо в неї лише п’ять курочок і вона ці яйця для продажу збирала кілька тижнів. До того ж все частіше милі бабусі видають магазинну продукцію за домашню. Вранці бабуся йде в супермаркет, купає там моркву чи цибулю зі знижкою та виходить на ринок, де продає втричі дорожче під виглядом домашніх овочів без жодної “хімії”.

Водночас в магазині можна перевірити всі терміни придатності. Навіть якщо в магазині яйця продають не в пакуванні, то все одно у них є накладна з вказаними термінами придатності.

Якщо на ринку ви придбали неякісний товар, то просто втратили гроші. До того ж на ринках України досить часто жахлива антисанітарія, особливо в м’ясних відділах, адже продавці часто не користуються рукавичками, тако там немає умов, часто відсутня вода, а поряд проїжджають транспортні засоби.

Якщо все-таки є бажання робити покупки на ринку, то слід обирати ті, де є лабораторія. В лабораторіях перевіряється продукція та видаються сертифікати з якості товару.