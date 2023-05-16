Еще одна международная организация сообщила о денежных выплатах украинцам: названа сумма

С начала войны очень много разных отечественных и международных благотворительных организаций начали поддерживать украинцев финансово. Некоторые компании сотрудничают с местными властями отдельных областей, поэтому помощь могут получить только жители отдельного региона. К примеру, сейчас такая возможность появилась у жителей Харьковщины. Харьковчане и жители области могут оформить выплату в размере 2200 гривен на человека, которая будет выплачиваться им в течение трех месяцев. Спонсором помощи выступает ОО “Мартин-Клуб” в партнерстве с международной организацией резинопомощи Mercy Corps при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.

Как получить помощь?

Для того чтобы получить выплату, нужно позвонить по номеру 0 800 334 925 и зарегистрироваться. От каждой семьи должен быть один представитель, на счет которого и будут приходить средства. Есть важный нюанс: на помощь могут рассчитывать только те семьи, которые за последние два месяца не получали выплаты от других благотворительных организаций.

Украинцам помогает и государство

В частности, уже прошел год, как государство начало выплачивать по 2200 гривен на каждого совершеннолетнего украинца со статусом ВПЛ. По 3000 гривен могут получить несовершеннолетние и лица с инвалидностью. По состоянию на сегодняшний день, эти выплаты и дальше продолжают начислять и будут выплачивать их как минимум пока в Украине продолжается военное положение.

Также уже постепенно начинают возвращать людям компенсации за утраченное или поврежденное имущество. Для этого запустили проект “єВосстановление”. Деньги будут перечисляться на специальные счета, которые можно будет открыть в ПриватБанке, Монобанке и ряде других финучреждений страны.

Тратить деньги можно будет только безналичным способом и только в магазинах, которые являются партнерами программы. Преимущественно это строительные гипермаркеты, магазины с мебелью и товарами для дома. Подать заявку на получение средств можно в Дии.