Ще одна міжнародна організація повідомила про грошові виплати українцям: названо суму

Від початку війни дуже багато різних вітчизняних та міжнародних благодійних організацій почали підтримувати українців фінансово. Деякі компанії співпрацюють з місцевою владою окремих областей, відтак допомогу можуть отримати лише мешканці окремого регіону. Приміром зараз така можливість з’явилася у мешканців Харківщини. Харків’яни і жителі області можуть оформити виплату розміром у 2200 гривень на особу, яка виплачуватиметься їм протягом трьох місяців. Спонсором допомоги виступає ГО “Мартін-Клуб” у партнерстві з міжнародною організацією гумдопомоги Mercy Corps за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Як отримати допомогу?

Для того, щоб отримати виплату потрібно зателефонувати за номером 0 800 334 925 і зареєструватися. Від кожної родини має бути один представник на рахунок якого і будуть приходити кошти. Є важливий нюанс: на допомогу можуть розраховувати лише ті сім’ї, які протягом останніх двох місяців не отримували виплат від інших благодійних організацій.

Українцям допомагає й держава

Зокрема, вже минув рік як держава почала виплачувати по 2200 гривень на кожного повнолітнього українця зі статусом ВПО. По 3000 гривень можуть отримати неповнолітні та особи з інвалідністю. Станом на сьогодні, ці виплати й надалі продовжують нараховувати й виплачуватимуть їх як мінімум допоки в Україні триває воєнний стан.

Також, вже поступово починають повертати людям компенсації за втрачене або пошкоджене майно. Для цього запустили проєкт “єВідновлення”. Гроші перераховуватимуть на спеціальні рахунки, які можна буде відкрити у ПриватБанку, Монобанку та кількох інших фінустановах країни. Витрачати гроші можна буде лише безготівковим способом і лише у тих магазинах, які є партнерами програми. Переважно це будівельні гіпермаркети, магазини з меблями і товарами для дому. Подати заявку на отримання коштів можна у “Дії”.