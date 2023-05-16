В июне и июле некоторым пенсионерам прибавят до 1500 гривен надбавки: о ком речь?

Несмотря на то, что в 2023 году должна была быть только одна индексация и она все-таки состоялась в марте, но как оказалось, можно ждать еще две. В частности, уже в июне доплату получат работающие пенсионеры. А если точнее, то все те, у кого сверхурочный стаж уже превышает 24 месяца. На самом деле, их выплаты были проиндексированы в начале апреля, но по факту деньги люди получат только в июне. Зато придет сразу двойная надбавка, то есть за апрель и май одновременно. Все потому, что ПФУ с опозданием получает данные согласно которым рассчитывается размер надбавки. Они поступают в организацию только в мае, в результате чего и произошла такая задержка.

Что касается размера доплаты, то, как и в марте у каждого она будет разной. Все зависит от размера стажа и страховых взносов, которые лицо совместно с работодателем уплачивало в течение трудового периода. К примеру, у кого минимальная пенсия досчитают примерно по 100-500 гривен. А вот, владельцы немного больших выплат (от 7500 грн) могут претендовать сразу на прибавку в размере 1500 грн. Средний размер доплаты будет колебаться в пределах 400–500 гривен. В Минсоцполитики заявили, что, по предварительным подсчетам, именно такую сумму получит большинство пенсионеров.

Еще одна надбавка состоится в июле

В июле на прибавку могут претендовать только три категории граждан, это научные работники, работники органов местного самоуправления и государственные служащие. Прибавка опять же будет зависеть от размера пенсии и рассчитываться индивидуально.

Как украинцы могут повысить свои пенсии?

В ПФУ поделились способом, как можно повысить размер своих выплат. Они будут автоматически увеличиваться, если человек не выйдет на заслуженный отдых в 60, а продолжит работать. Например, если таким образом выйти на пенсию в 66 лет, то она будет выше на 50% той суммы, которую лицо могло начать получать в 60 лет.