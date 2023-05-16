В червні та липні деяким пенсіонерам додадуть до 1500 гривень надбавки: про кого мова?

Попри те, що у 2023 році мала бути лише одна індексація і вона таки відбулася у березні, та як виявилося можна очікувати ще на дві. Зокрема, вже у червні доплату отримають працюючі пенсіонери. А якщо точніше, то всі ті, в кого понаднормовий стаж вже перевищує 24 місяці. Насправді їхні виплати були проіндексовані на початку квітня, але по факту гроші люди отримають лише у червні. Зате, прийде відразу подвійна надбавка, тобто за квітень і травень одночасно. Все через те, що ПФУ із запізненням отримує дані згідно з якими розраховується розмір надбавки. Вони поступають до організації лише у травні, в результаті чого й трапилася така затримка.

Стосовно розміру доплати, то як і в березні у кожного вона буде різною. Все залежить від розміру стажу і страхових внесків, які особа спільно з роботодавцем сплачувала впродовж трудового періоду. Приміром, тим в кого мінімальна пенсія, дорахують приблизно по 100-500 гривень. А ось, власники трохи більших виплат (від 7500 грн) можуть претендувати відразу на надбавку розміром у 1500 грн. Середній розмір доплати коливатиметься в межах 400-500 гривень. У Мінсоцполітики заявили, що за попередніми підрахунками саме таку суму отримає більшість пенсіонерів.

Ще одна надбавка відбудеться у липні

В липні на надбавку можуть претендувати лише три категорії громадян, це наукові працівники, працівники органів місцевого самоврядування і державні службовці. Надбавка знову ж залежатиме від розміру пенсії та розраховуватиметься індивідуально.

Як українці можуть підвищити свої пенсії?

У ПФУ поділилися способом, як можна підвищити розмір своїх виплат. Вони автоматично будуть збільшуватися, якщо особа не вийде на заслужений відпочинок у 60, а продовжить працювати. Наприклад, якщо таким чином вийти на пенсію у 66 років, то вона буде вища на 50% від тієї суми, яку особа могла почати отримувати у 60 років.