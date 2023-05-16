Кому тысячи евро, а кто залезет в долги: финансовый гороскоп до конца весны

К началу лета осталось совсем немного времени. Но астрологи утверждают, что эти две недели могут стать временем подлинного финансового успеха. Рассказываем, какие знаки зодиака могут разбогатеть до конца весны.

Овен

Значительных изменений в финансовом плане ждать не стоит. Однако ситуация будет оставаться достаточно стабильной. В конце месяца есть риск незапланированных расходов. Большие покупки следует отложить, а впереди нестабильный период.

Телец

Представителей знака ждут ожидаемые и незапланированные расходы. Тельцам повезет не только в финансовых вопросах. Следует сосредоточиться на целях и потратить средства с умом. Это принесет отличный доход по инвестициям за несколько лет.

Близнецы

Конец весны принесет близнецам карьерный рост. Но все зависит от усилий, так что стоит сосредоточиться на планах и заставить людей поверить в себя.

Рак

С начала месяца Раки ощущают усиление денежного потока. Ближе к концу месяца он будет очень бурным. В последнем дне весны возможно предложение от друзей или старых знакомых. Даже если они кажутся странными, их следует рассмотреть, они могут быть очень выгодными.

Лев

Полученные в ближайшее время средства позволят реализовать давние мечты, например, путешествие или шоппинг. Не стоит отказывать себе, а еще стоит рискнуть и приобрести лотерейный билет или несколько.

Дева

Девам следует обращаться с деньгами осторожно, ведь финансовый поток исчерпал себя. Поэтому придется решать все проблемы самостоятельно. Следует сделать выводы из собственных ошибок.

Весы

К расходам следует подходить очень благоразумно, чтобы не получить серьезных проблем. Астрологи советуют делать только нужные покупки, а любые излишки экономить. Каждая сэкономленная гривна принесет результаты.

Скорпион

Не стоит рисковать, ведь импульсивные действия могут привести к истощению бюджета. Следует обратиться к финансовому консультанту или почитать соответствующую литературу, чтобы исправить свою привычку быстро тратить деньги.

Стрелец

Май начался отлично, но уже к концу месяца удача отвернется. Не стоит рисковать, а деньги лучше тратить обдуманно. Не стоит торопиться, лучше убедиться в целесообразности покупки.

Козерог

Представителям знака следует проявить себя на работе, это заставит руководство повысить зарплату. Звезды будут благосклонны, поэтому стоит действовать уже сейчас.

Водолей

Финансовая ситуация несколько стабилизируется после недавних потрясений. Не стоит рассчитывать на успех, но ситуация постепенно сгладится. Однако придется экономить, вознаграждением за это станет стабильность.

Рыбы

Улучшение финансовой ситуации для рыб не будет легким. Придется выйти из зоны комфорта и приложить максимум усилий. Не стоит терять время, ведь действовать нужно немедленно.