Озвучено термінову інформацію для всіх українців, які перебувають закордоном

Закордоном все ще перебуває достатньо українців. Від початку війни виїхало понад 6 мільйонів осіб, частина з яких повернулася назад, інші ж продовжують обживатися в інших країнах. За такий тривалий період, траплялися різні інциденти та ситуації. Наприклад, неодноразово українці стикалися з крадіжками чи згубою особистих документів. Залишитися без паспорта у чужій країні — це суцільний стрес. Більшість в паніці відразу ж поспішають до посольств, однак починати треба не з цього. В Міністерстві з питань реінтеграції з тимчасово окупованих територій пояснили, яким має бути алгоритм дій в таких ситуаціях.

Є кілька кроків, які треба зробити

Отож, ви помітили, що у вас зник паспорт. Перше, що треба зробити у такому випадку — звернутися до відділку поліції. Немає значення при цьому у якій країні ви перебуваєте. Там ви маєте написати заяву, а також отримати тимчасову довідку, яка свідчить про те, що ви не маєте паспорта і може деякий час його вам замінити. Замість довідки може підійти й копія протоколу.

Потім з одним з цих документів потрібно звернутись у консульство України. Там вам запропонують два варіанти подальшого розвитку подій. Пропонують розпочати процес оформлення нового паспорта. Або ж видадуть документ, з яким ви зможете повернутись в Україну. Перший варіант підходить для тих, хто не планував найближчим часом поїздку на Батьківщину. Другий варіант ідеальний для тих, хто закордоном проїздом чи ненадовго.

Якщо ви обрали другий варіант, то по приїзду до України маєте звернутись у Міграційну служба і подати необхідні документи для відновлення паспорта. Це можна зробити в будь-якому українському місті незалежно від прописки.

Остання інформація стосується як українських паспортів, так і біометричних для виїзду за кордон.