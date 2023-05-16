Кому тисячі євро, а хто залізе в борги: фінансовий гороскоп до кінця весни

До початку літа залишилося зовсім мало часу. Але астрологи стверджують, що ці два тижні можуть стати часом справжнього фінансового успіху. Розповідаємо, які знаки зодіаку мають всі шанси розбагатіти до кінця весни.

Овен

Значних змін у фінансовому плані чекати не варто. Однак ситуація залишатиметься досить стабільною. В кінці місяця є ризик незапланованих витрат. Великі покупки варто відкласти, аже попереду нестабільний період.

Телець

Представників знаку чекають очікувані та незаплановані витрати. Тельцям щаститиме не лише в фінансових питаннях. Варто зосередитися на цілях та витратити кошти з розумом. Це принесе чудовий дохід з інвестицій за кілька років.

Близнюки

Кінець весни принесе Близнюкам кар’єрне зростання. Але все залежить від зусиль, тож варто зосередитися на планах та змусити людей повірити в себе.

Рак

Від початку місяця Раки відчувають посилення грошового потоку. Ближче до кінця місяці він буде дуже бурхливим. В останнім дні весни можлива пропозиція від друзів чи давніх знайомих. Навіть якщо вони здаються дивними, їх варто розглянути, адже вони можуть бути дуже вигідними.

Лев

Отримані найближчим часом кошти дозволять втілити давні мрії, наприклад, подорож або шопінг. Не варто відмовляти собі, а ще, варто ризикнути та придбати лотерейний білет або кілька.

Діва

Дівам варто поводитися з грошима обережно, адже фінансовий потік вичерпав себе. Тож доведеться розв’язувати всі проблеми самотужки. Варто зробити висновки із власних помилок.

Терези

До витрат варто підходити дуже розважливо, щоб не отримати серйозних проблем. Астрологи радять робити лише потрібні покупки, а будь-які надлишки заощаджувати. Кожна зекономлена гривня принесе результати.

Скорпіон

Не варто ризикувати, адже імпульсивні дії можуть призвести до виснаження бюджету. Варто звернутися до фінансового консультанта або почитати відповідну літературу, щоб виправити свою звичку швидко витрачати гроші.

Стрілець

Травень почався чудово, але вже до кінця місяця удача відвернеться. Не варто ризикувати, а гроші краще витрачати обдумано. Не варто поспішати, краще переконатися в доцільності покупки.

Козоріг

Представникам знаку варто проявити себе на роботі, це змусить керівництво підвищити зарплату. Зірки будуть прихильні, тож варто діяти вже зараз.

Водолій

Фінансова ситуація дещо стабілізується після недавніх потрясінь. Не варто розраховувати на успіх, але ситуація поступово згладиться. Однак доведеться економити, винагородою за це стане стабільність.

Риби

Покращення фінансової ситуації для Риб не буде легким. Доведеться вийти із зони комфорту та прикласти максимум зусиль. Не варто втрачати час, адже діяти потрібно негайно.