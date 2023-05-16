Приват, Ощад и Моно заблокируют миллионы карт: кто в зоне риска

В Украине вступил в силу закон об аресте счетов за долги перед исполнительной службой. Все деньги будут заблокированы, оставят не больше двух минималок, и те только после обращения в исполнительную службу.

С 6 мая наличие долга приводит к аресту всех счетов. С арестованного счета разрешат использовать сумму 13 тысяч гривен в месяц. Причина — с 6 мая вступил в силу закон №3048-IX. По оценкам банкиров будет арестовано минимум пять миллионов карточных счетов украинцев, чаще всего блокируют счета неплательщиков алиментов и нарушителей ПДД.

Закон об аресте счетов из-за долгов

На время военного положения Кабмин принял постановление о знании ареста со счетов должников на сумму менее ста тысяч гривен. Однако с 6 мая это постановление было отменено. Теперь счета должников заблокируют, но они могут получить доступ к сумме, превышающей две минимальные заработные платы, или 13 400 гривен. Юридические лица могут распоряжаться суммой в размере пяти минимальных заработных плат или 33 500 гривен. Но юрлица могут потратить только на выплаты заработной платы, налоги и сборы.

Что изменится

Если сумма долга менее ста тысяч гривен делала невозможным возврат средств кредитору, то новые правила изменяют ситуацию, аресту будут подлежать все счета, а затем должник сможет разблокировать счет, но не более чем на установленную законодательством сумму.

Заблокируют 5 миллионов карт

В общем счета должников будут заблокированы за исключением двух минимальных зарплат. По словам соучредителя monobank Олега Гороховского, под санкции попадет примерно 436 тысяч клиентов только Монобанку.

В то же время, новый закон может существенно ограничить финансовые возможности должников. Чтобы получить доступ к части средств, в размере двух минимальных заработных плат, должник будет вынужден посетить государственную исполнительную службу и получить разрешение для банка на проведение платежей.

В то же время, есть исключение — запрещено применять новые жесткие нормы относительно социально уязвимых слоев населения.