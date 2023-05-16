Озвучена срочная информация для всех украинцев, которые находятся за границей

Заграницей все еще находится достаточно украинцев. С начала войны уехало более 6 миллионов человек, часть из которых вернулись, а остальные продолжают обживаться в других странах. За такой длительный период случались разные инциденты и ситуации. Например, неоднократно украинцы сталкивались с воровством или пропажей личных документов. Остаться без паспорта в чужой стране – это сплошной стресс. Большинство в панике сразу же спешат в посольства, однако начинать нужно не с этого. В Министерстве по реинтеграции с временно оккупированных территорий объяснили, каким должен быть алгоритм действий в таких ситуациях.

Есть несколько шагов, которые нужно сделать

Итак, вы заметили, что у вас пропал паспорт. Первое, что нужно сделать в таком случае — обратиться в отделение полиции. Не имеет значения при этом в какой стране вы находитесь. Там вы должны написать заявление, а также получить временную справку, которая свидетельствует о том, что у вас нет паспорта и может некоторое время его вам заменить. Вместо справки может подойти копия протокола.

Затем с одним из этих документов следует обратиться в консульство Украины. Там вам предложат два варианта дальнейшего развития событий. Предлагают приступить к процессу оформления нового паспорта. Или выдадут документ, с которым вы сможете вернуться в Украину. Первый вариант подходит для тех, кто не планировал в ближайшее время поездку на Родину. Второй вариант идеален для тех, кто за границей проездом или ненадолго.

Если вы выбрали второй вариант, по приезду в Украину должны обратиться в Миграционную службу и подать необходимые документы для восстановления паспорта. Это можно сделать в любом украинском городе, независимо от прописки.

Последняя информация касается как украинских паспортов, так и биометрических для выезда за границу.