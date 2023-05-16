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Не спешите запасаться: названы продукты, цены на которые упадут уже летом

16.05.2023
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Уже нынешним летом в Украине значительно изменятся цены на товары первой необходимости, а именно овощи, продукты животноводства (мясо, молоко, яйца) и зерно. При этом ожидать значительного удешевления не стоит.

Цены на овощи начнут падать, после того как на рынок начнут попадать продукты с нового урожая. Об этом рассказал директор Национального научного центра “Институт аграрной экономики” Юрий Лупенко в эфире национального телемарафона “Единые новости”.

По словам эксперта, из опыта видно, что попадание на рынок продукции нового урожая, как правило, приходится на июнь-июль. Так что уже с началом лета цены на овощи поползут вниз. Лупенко добавляет, что большинство аграрной продукции выращивается недалеко от зоны боевых действий, что оказывает значительное влияние на формирование окончательной стоимости продукции.

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Как утверждает эксперт, сейчас рост 17% по овощной группе. Огурцы и томаты выросли в цене вдвое, а то и втрое. Так что вряд ли стоит ожидать значительного снижения цен на эти популярные овощи. Ранние овощи чаще всего тепличны, а попадающие на прилавки из южных регионов не составляют им конкуренции, ведь их достаточно мало. Так что влияния на цены со стороны овощей, которые выращивают в открытом грунте, не будет.

Также эксперт добавляет, что в целом рост цены происходит из-за одновременного роста спроса и уменьшения предложений.

Что касается стоимости яиц или молока, то здесь сыграет роль фактор сезонности. Традиционно после пасхи спрос на яйца несколько снижается, а куры лучше уносятся из-за потепления. Такая же ситуация с молоком, с наступлением тепла коровы дают больше молока, поэтому этот продукт тоже подешевеет.

В то же время, оптовые цены на клубнику в Украине уже бьют все рекорды. Сейчас эту ягоду продают в среднем по 5,2 доллара за килограмм, а это около 190 гривен за килограмм по актуальному курсу.

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16.05.2023
1 хвилина на прочитання
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