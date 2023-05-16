Не спешите запасаться: названы продукты, цены на которые упадут уже летом

Уже нынешним летом в Украине значительно изменятся цены на товары первой необходимости, а именно овощи, продукты животноводства (мясо, молоко, яйца) и зерно. При этом ожидать значительного удешевления не стоит.

Цены на овощи начнут падать, после того как на рынок начнут попадать продукты с нового урожая. Об этом рассказал директор Национального научного центра “Институт аграрной экономики” Юрий Лупенко в эфире национального телемарафона “Единые новости”.

По словам эксперта, из опыта видно, что попадание на рынок продукции нового урожая, как правило, приходится на июнь-июль. Так что уже с началом лета цены на овощи поползут вниз. Лупенко добавляет, что большинство аграрной продукции выращивается недалеко от зоны боевых действий, что оказывает значительное влияние на формирование окончательной стоимости продукции.

Как утверждает эксперт, сейчас рост 17% по овощной группе. Огурцы и томаты выросли в цене вдвое, а то и втрое. Так что вряд ли стоит ожидать значительного снижения цен на эти популярные овощи. Ранние овощи чаще всего тепличны, а попадающие на прилавки из южных регионов не составляют им конкуренции, ведь их достаточно мало. Так что влияния на цены со стороны овощей, которые выращивают в открытом грунте, не будет.

Также эксперт добавляет, что в целом рост цены происходит из-за одновременного роста спроса и уменьшения предложений.

Что касается стоимости яиц или молока, то здесь сыграет роль фактор сезонности. Традиционно после пасхи спрос на яйца несколько снижается, а куры лучше уносятся из-за потепления. Такая же ситуация с молоком, с наступлением тепла коровы дают больше молока, поэтому этот продукт тоже подешевеет.

В то же время, оптовые цены на клубнику в Украине уже бьют все рекорды. Сейчас эту ягоду продают в среднем по 5,2 доллара за килограмм, а это около 190 гривен за килограмм по актуальному курсу.