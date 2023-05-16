Не спішіть запасатись: названо продукти, ціни на які впадуть вже літом

Вже цього літа в України значно зміняться ціни на товари першої необхідності, а саме овочі, продукти тваринництва (м’ясо, молоко, яйця) та зерно. При цьому очікувати значного здешевшання не варто.

Ціни на овочі почнуть падати після того, як на ринок почнуть потрапляти продукти з нового врожаю. Про це розповів директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Юрій Лупенко в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

За словами експерта, з досвіду видно, що потрапляння на ринок продукції нового врожаю як правило припадає на червень-липень. Тож вже з початком літа ціни на овочі поповзуть донизу. Лупенко додає, що більшість аграрної продукції вирощується неподалік від зони бойових дій, що значно впливає на формування остаточної вартості продукції.

Як стверджує експерт, зараз ріст 17% по овочевій групі. Огірки та томати зросли в ціні вдвічі, а подекуди і втричі. Тож навряд чи варто очікувати значного зниження цін на ці популярні овочі. Ранні овочі найчастіше тепличні, а ті, що потрапляють на прилавки з південних регіонів не складають їм конкуренції, адже їх досить мало. Тож впливу на ціни зі сторони овочів, які вирощують у відкритому ґрунті не буде.

Також експерт додає, що загалом зростання ціни відбувається через одночасне зростання попиту та зменшення пропозицій.

Щодо вартості яєць чи молока, то тут зіграє роль фактор сезонності. Традиційно після великодня попит на яйця дещо знижується, а кури краще несуться через потепління. Така ж ситуація з молоком, з настанням тепла корови дають більше молока, тож цей продукт теж здешевшає.

Водночас гуртові ціни на полуницю в Україні вже б’ють всі рекорди. Зараз цю ягоду продають в середньому по 5,2 долара за кілограм, а це близько 190 гривень за кілограм по актуальному курсу.