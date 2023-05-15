Цена на популярный среди украинцев овощ подскочила больше чем в два раза

Запасы прошлогоднего урожая овощей иссякают. Это спровоцировало стремительный рост цен и дефицит в магазинах. Особенно заметно это не морковь, ведь спрос на этот овощ остается высоким.

Стоимость моркови в Украине в мае выросла в 2,5 раза, если сравнивать с ценами в прошлом году. В супермаркетах за килограмм этого популярного овоща просят в среднем 60 гривен.

Только за последнюю неделю овощ из борщового набора подорожал сразу на 10%.

Стремительное удорожание популярных овощей объясняется тем, что весной традиционно распродают остатки товаров из прошлогоднего запаса. Фермеры уже практически распродали запасы овощей, но спрос на морковь остается стабильно высоким. На рынке наблюдается дефицит, поэтому цена стремительно растет.

По данным портала EastFruit известно, что аграрии отгружают морковь по цене не менее 36-43 гривен за килограмм или 0,98— 1,18 доллара за килограмм. При этом большинство участников рынка единогласно утверждают, что цены на морковь будут расти и дальше.

Заменить продукцию отечественных производителей импортной не получится, ведь в большинстве стран, которые могли бы быть поставщиками этого овоща, запасы также практически исчерпаны. Так что если импортная морковь и будет на прилавках магазинов, то это никак не повлияет на стоимость.

В то же время, аналитики утверждают, что цены на морковь и другие овощи поползут вниз уже через месяц или полтора. Ведь рынок будут постепенно заполнять овощи из нового урожая.

Ранее в Министерстве агропромышленного комплекса сообщалось, что в текущем году промышленное выращивание культур борщового набора выросло на 20-30%. То есть этой осенью можно ожидать достаточно стабильных цен на морковь, капусту, лук и свеклу. Хотя реальная ситуация зависит и от погоды, ведь она оказывает непосредственное влияние на урожайность. А еще не модно игнорировать удорожание удобрений, что придает продуктам стоимость.