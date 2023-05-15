Франція виплатить українцям по 160€: потрібно подати заявку

Українці, які постраждали від війни можуть отримати грошову допомогу в розмірі 6 600 гривень (або 160€) від французької гуманітарної організації ACTED. Отримати грошову допомогу можуть жителі одразу восьми областей України.

Розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від організації ACTED та куди для цього звертатися.

Розмір допомоги українцям складає 2 200 гривень на кожного члена сім’ї і вони будуть виплачені одним платежем на період три місяці. Гроші можна отримати на банківську карту, переказом на відділення Ощадбанку або на відділення Укрпошти.

Для того., щоб отримати гроші, потрібно буде подати заявку для реєстрації. Зробити це можна з 9 ранку до 16 в робочі за телефоном 0 800 33 69 36. Щоб подати заявку потрібно буде надати наступні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

реквізити банківської картки в форматі IBAN, якщо особа бажає отримати гроші на картку;

акт або фото пошкодженого житла. яка такі є.

Хто може отримати гроші

Фінансова допомога від ACTED надається українцям, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб та з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. В пріоритеті будуть наступні категорії осіб:

батько або мати, які самостійно виховують дітей;

люди старше 60 років;

сім’ї, в складі яких є особи з інвалідність, або з малорухомими людьми, які потребують сторонньої допомоги;

багатодітні сім’ї та сім’ї, що виховують дитину до одного року;

сім’ї з вагітними та годуючими жінками;

сім’ї, які через бойові дії втратили житло або їхнє житло пошкоджено.

Нагадаємо, що власники житла пошкодженого в результаті бойових дій, зможуть отримати компенсацію від держави. При цьому деякі категорії громадян будуть в пріоритеті.

Подібні ініціативи від міжнародних організацій допоможуть переселенцям почуватися трохи впевненіше.