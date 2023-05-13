Украинцам раздадут множество продуктовых и гигиенических наборов: как получить?

С начала войны финансовое положение многих украинцев резко ухудшилось. Некоторые вообще оказались за чертой бедности. Есть семьи, которые потеряли все, поэтому нуждаются в какой-либо помощи, даже если это просто продукты питания или средства для гигиены. Такие вещи бесплатно может получить каждый нуждающийся гражданин независимо от статуса и места жительства. Для этого нужно обратиться в организацию “Украинский код”. Сейчас в наличии очень много наборов, которые разойдутся вовремя оформившим заявку. В организации заявляют, что хоть заявки могут подавать все желающие, но при их обработке помощь в первую очередь будут предоставлять тем, кто имеет меньший доход, или относится к одной из социально уязвимых категорий, например, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и т.д.

Как оформить заявку?

Подать заявку на получение пособия можно по этой ссылке. В открывшемся окошечке перед вами будет много вопросов, на которые обязательно нужно предоставить ответы. Заявку будут обрабатывать несколько дней после чего с одобрившими ее свяжутся, чтобы сообщить о положительном решении.

Также гуманитарную помощь раздает благотворительная организация “Журавли”.

Чтобы получить ее, также нужно подать заявку, заполнив следующие данные:

Личная информация (ФИО, номер телефона, электронная почта). Фактический адрес проживания. Наличие или отсутствие работы, а также вашу специальность. Количество членов семьи, а также сопутствующие документы, если вы многодетная семья. Справку о статусе ВПЛ, если таковая имеется. Финансовое состояние вашей семьи. Информация о месте жительства до 24.02.2022. К какой категории вы можете себя отнести (многодетная семья, пожилой человек и т.д.) Ссылка на вашу страницу в социальных сетях. Это может быть Facebook или Instagram. Кратко описать ваши обстоятельства.

Также необходимо предоставить данные Новой почты, по которым в случае одобрения вам отправят гуманитарную помощь.