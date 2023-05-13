Українцям роздадуть багато продуктових та гігієнічних наборів: як отримати?

Від початку війни фінансове становище багатьох українців різко погіршилося. Дехто взагалі опинився за межею бідності. Є родини, які втратили все, тому потребують будь-якої допомоги, навіть якщо це просто продукти харчування або засоби для гігієни Такі речі безкоштовно може отримати кожен потребуючий громадянин незалежно від статусу та місця проживання. Для цього потрібно звернутися до організації “Український код”. Наразі в наявності є дуже багато наборів, які розійдуться тим, хто вчасно оформить заявку. В організації заявляють, що хоч заявки й можуть подавати всі охочі, але при їх обробці допомогу в першу чергу надаватимуть тим, хто має менший дохід, чи відноситься до однієї з соціально вразливих категорій, наприклад, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини тощо.

Як оформити заявку?

Подати заявку на отримання допомоги можна за цим посиланням. У віконечку, яке відкриється перед вами буде багато запитань, на які обов’язково потрібно надати відповіді. Заявку оброблятимуть кілька днів після чого з тими кому її удобрили зв’яжуться, щоб повідомити про позитивне рішення.

Також гуманітарну допомогу наразі роздає благодійна організація “Журавлі”.

Щоб отримати її, також потрібно подати заявку заповнивши наступні дані:

Особиста інформація (ПІП, номер телефону, електронну пошту). Фактичний адрес проживання. Наявність чи відсутність роботи, а також вашу спеціальність. Кількість членів родини, а також супутні документи, якщо ви багатодітна родина. Довідку про статус ВПО, якщо така є в наявності. Фінансовий стан вашої родини. Інформацію про місце проживання до 24.02.2022. До якої категорії ви можете себе віднести (багатодітна сім’я, людина похилого віку і т.д.) Посилання на вашу сторінку у соціальних мережах. Це може бути Facebook чи Instagram тощо. Коротко описати ваші життєві обставини.

Також потрібно надати дані Нової пошти, за якими в разі схвалення вам відправлять гуманітарну допомогу.