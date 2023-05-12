Масло массово фасильфицируют: как отличить опасные продукты

По разным данным доля рынка фальсифицированного масла в Украине составляет от 20% до 80%. Некачественная, а иногда и опасная продукция есть не только на рынках, но и в магазинах и супермаркетах.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе по результатам проверок. Многие подобные продукты попадают на полки из-за недостаточного контроля со стороны ответственных органов.
Как проверить масло
Сразу скажем, что проверить масло в домашних условиях почти невозможно. Для получения точного результата следует обратиться в лабораторию. В то же время, эксперты дают несколько советов, которые позволят отличить подделку от настоящего масла.
- Всегда обращайте внимание на стоимость сливочного масла. Оно не может стоить менее 50 гривен за 200 граммов, иначе это почти стопроцентно подделка.
- Молочный жир быстро затвердевает. Если масло мягкое, его не выходит разрезать ножом или оно имеет неправильную форму, то с большой вероятностью это фальсификат или масло неправильно сохранялось. В обоих случаях покупать такое масло не стоит.
Также часто люди покупают фальсифицированное масло на рынках или в интернете, ведь именно там оно часто продается под малоизвестными торговыми марками. Следует помнить, что масло, которое и другие молокопродукты, не стоит отправлять по почте, особенно в теплое время года, ведь оно быстро портится
Обычно основанием фальсифицированного масла являются растительные жиры.
Молочный жир полезен во всех отношениях, однако стоит он гораздо дороже. В то же время растительный жир дешевле, особенно пальмовый. Здесь сразу две стороны. Первая – обман покупателя, ведь такой продукт стоит гораздо дороже. Вторая – продукт становится некачественным, ведь сложно контролировать, что именно добавили к “масла” кроме растительного жира. К тому же при обработке такого фальсифицированного масла при температуре выше 220 градусов Цельсия в нем образуются вещества, которые могут причинять вред здоровью.
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