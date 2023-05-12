Масло массово фасильфицируют: как отличить опасные продукты

По разным данным доля рынка фальсифицированного масла в Украине составляет от 20% до 80%. Некачественная, а иногда и опасная продукция есть не только на рынках, но и в магазинах и супермаркетах.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе по результатам проверок. Многие подобные продукты попадают на полки из-за недостаточного контроля со стороны ответственных органов.

Как проверить масло

Сразу скажем, что проверить масло в домашних условиях почти невозможно. Для получения точного результата следует обратиться в лабораторию. В то же время, эксперты дают несколько советов, которые позволят отличить подделку от настоящего масла.

Всегда обращайте внимание на стоимость сливочного масла. Оно не может стоить менее 50 гривен за 200 граммов, иначе это почти стопроцентно подделка.

Молочный жир быстро затвердевает. Если масло мягкое, его не выходит разрезать ножом или оно имеет неправильную форму, то с большой вероятностью это фальсификат или масло неправильно сохранялось. В обоих случаях покупать такое масло не стоит.

Также часто люди покупают фальсифицированное масло на рынках или в интернете, ведь именно там оно часто продается под малоизвестными торговыми марками. Следует помнить, что масло, которое и другие молокопродукты, не стоит отправлять по почте, особенно в теплое время года, ведь оно быстро портится

Обычно основанием фальсифицированного масла являются растительные жиры.

Молочный жир полезен во всех отношениях, однако стоит он гораздо дороже. В то же время растительный жир дешевле, особенно пальмовый. Здесь сразу две стороны. Первая – обман покупателя, ведь такой продукт стоит гораздо дороже. Вторая – продукт становится некачественным, ведь сложно контролировать, что именно добавили к “масла” кроме растительного жира. К тому же при обработке такого фальсифицированного масла при температуре выше 220 градусов Цельсия в нем образуются вещества, которые могут причинять вред здоровью.