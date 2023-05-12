Масло масово фасильфікують: як відрізнити небезпечні продукти 

За різними даними частка ринку фальсифікованого масла в Україні складає від 20% до 80%. Неякісна, а подекуди й небезпечна продукція є не лише на ринках, але й в магазинах та супермаркетах.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі за результатами перевірок. Чимало подібних продуктів потрапляють на полиці через недостатній контроль з боку відповідальних органів.

Як перевірити масло

Відразу скажемо, що перевірити масло в домашніх умовах майже нереально. Для отримання точного результату слід звернутися до лабораторії. Водночас експерти дають кілька порад, які дозволять відрізнити підробку від справжнього масла.

Завжди звертайте увагу на вартість вершкового масла. Воно не може коштувати менше ніж 50 гривень за 200 грамів, інакше це майже стовідсотково підробка. Молочний жир швидко твердне. Якщо масло м’яке, його не виходить розрізати ножем або воно має неправильну форму. то з великою ймовірністю це фальсифікат, або масло неправильно зберігалося. В обох випадках купувати таке масло не варто.

Також досить часто люди купують фальсифіковане масло на ринках або в інтернеті, адже саме там воно часто продається під маловідомими торговими марками. Варто пам’ятати, що масло, які і інші молокопродукти, не варто відправляти поштою, особливо в теплу пору року, адже воно швидко псується

Зазвичай основою фальсифікованого масла є рослинні жири.

Молочний жир корисний в усіх відношеннях, однак коштує він багато дорожче. Водночас рослинний жир дешевший, особливо пальмовий. Тут є одразу дві сторони. Перша — обман покупця, адже такий продукт коштує значно дорожче. Друга — продукт стає неякісним, адже складно контролювати що саме додали до “масла” крім рослинного жиру. До того ж при обробці такого фальсифікованого масла при температурі вище 220 градусів за Цельсієм в ньому утворюються речовини, які можуть заподіювати шкоду здоров’ю.