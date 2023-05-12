Масло масово фасильфікують: як відрізнити небезпечні продукти 

За різними даними частка ринку фальсифікованого масла в Україні складає від 20% до 80%. Неякісна, а подекуди й небезпечна продукція є не лише на ринках, але й в магазинах та супермаркетах.
Про це повідомили в Держпродспоживслужбі за результатами перевірок. Чимало подібних продуктів потрапляють на полиці через недостатній контроль з боку відповідальних органів.
Як перевірити масло
Відразу скажемо, що перевірити масло в домашніх умовах майже нереально. Для отримання точного результату слід звернутися до лабораторії. Водночас експерти дають кілька порад, які дозволять відрізнити підробку від справжнього масла.
- Завжди звертайте увагу на вартість вершкового масла. Воно не може коштувати менше ніж 50 гривень за 200 грамів, інакше це майже стовідсотково підробка.
- Молочний жир швидко твердне. Якщо масло м’яке, його не виходить розрізати ножем або воно має неправильну форму. то з великою ймовірністю це фальсифікат, або масло неправильно зберігалося. В обох випадках купувати таке масло не варто.
Також досить часто люди купують фальсифіковане масло на ринках або в інтернеті, адже саме там воно часто продається під маловідомими торговими марками. Варто пам’ятати, що масло, які і інші молокопродукти, не варто відправляти поштою, особливо в теплу пору року, адже воно швидко псується
Зазвичай основою фальсифікованого масла є рослинні жири.
Молочний жир корисний в усіх відношеннях, однак коштує він багато дорожче. Водночас рослинний жир дешевший, особливо пальмовий. Тут є одразу дві сторони. Перша — обман покупця, адже такий продукт коштує значно дорожче. Друга — продукт стає неякісним, адже складно контролювати що саме додали до “масла” крім рослинного жиру. До того ж при обробці такого фальсифікованого масла при температурі вище 220 градусів за Цельсієм в ньому утворюються речовини, які можуть заподіювати шкоду здоров’ю.
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