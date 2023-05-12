Названы знаки Зодиака, которые чаще всего попадают в ДТП: причины у всех разные

Астрологи часто составляют не только финансовые или любовные гороскопы, но и своеобразные характеристики знаков Зодиака. Эти характеристики иногда могут помочь в жизни. Например, избежать ряда проблем или допустим дорожно-транспортного происшествия. Как оказывается, есть три знака Зодиака, которые за рулем чувствуют себя слишком безопасно. Они не только недооценивают всю серьезность ситуации, но и любят поиграть себе и другим на нервах. Они любят, скорость, адреналин и нередко попадают в неприятности. Кого лучше держать подальше от автомобиля? Рассказываем.

Телец

Это только по первому виду очень спокойные и здравомыслящие лица. На самом деле в душе у них часто изобилует целый ураган. Внезапная вспышка эмоциональности и импульсивности может напасть на Тельца в любом месте и дорога не исключение. В такие моменты, а особенно если Тельцы злые или чем-то очень расстроены им становится все равно на все. К сожалению, на свою безопасность тоже. Они давят педаль газа еще и еще, и даже наличие сбоку пассажиров для них ничего не значит. Еще одна из негативных черт Тельцов, чрезмерная вера в свою удачливость и моментами ленивость. Они частенько думают, что проскочат, ленясь остановиться на уже мигающий светофор.

Весы

Этот знак славится своей любовью к вождению и скорости. Они обожают скорую езду и получают от этого незаурядное удовольствие. Если это пустынная трасса, то, конечно, почему бы и нет. А если речь идет о постоянных обгонах и маневрировании, то нервы такой водитель вам очень пощекочет. Правда водители из Весов получаются действительно хорошие. Возможно, поэтому они чувствуют себя так безопасно.

Козерог

Козероги не любители адреналина и скорости. Их не стоит лишний раз сажать за руль из-за их свойства впадать в ступор в стрессовых ситуациях. Там, где нужно немедленно реагировать, Козерог просто замрет. Это может завершиться невосполнимыми потерями. Говорят, даже с постоянной практикой такая их особенность не проходит.