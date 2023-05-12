Названо знаки Зодіаку, які найчастіше потрапляють в ДТП: причини у всіх різні

Астрологи часто складають не лише фінансові чи любовні гороскопи, а й своєрідні характеристики знаків Зодіаку. Ці характеристики інколи можуть сильно допомогти у житті. Наприклад, уникнути низки проблем, чи допустимо дорожньо-транспортної пригоди. Як виявляється, є три знаки Зодіаку, які за кермом почуваються надто безпечно. Вони не те що недооцінюють всю серйозність ситуації, а й люблять пограти собі та іншим на нервах. Вони люблять, швидкість, адреналін тож нерідко потрапляють у неприємності. Кого краще тримати подалі від автомобіля? Розповідаємо.

Телець

Це лише з першого вигляду дуже спокійні та розсудливі особи. Насправді в душі в них часто буяє цілий ураган. Раптовий спалах емоційності та імпульсивності може напасти на Тельця у будь-якому місці й дорога не є виключенням. В такі моменти, а особливо якщо Тельці злі чи чимось дуже засмучені їм стає на все байдуже. На жаль, на свою безпеку теж. Вони тиснуть педаль газу ще і ще, і навіть наявність збоку пасажирів для них нічого не означає. Ще одна з негативних рис Тельців, надмірна віра у свою удачливість та моментами лінивість. Вони частенько думають, що проскочать лінуючись зупинитись на вже миготливий світлофор.

Терези

Цей знак славиться своєю любов’ю до водіння і швидкості. Вони обожнюють швидку їзду й отримують від цього неабияке задоволення. Якщо це пустинна траса, то звісно чому б і ні. А якщо мова про постійні обгони та маневрування, то нерви такий водій вам дуже полоскоче. Правда водії з Терезів виходять справді хороші. Можливо тому вони почуваються так безпечно.

Козоріг

Козороги не є любителями адреналіну та швидкості. Їх не варто зайвий раз садити за кермо через їхню властивість впадати в ступор у стресових ситуаціях. Там де потрібно негайно реагувати, Козоріг просто завмре. Це може завершитися непоправними втратами. Кажуть, що навіть з постійною практикою така їх особливість не проходить.