В НБУ обновили требования к покупкам в Интернете: новые правила шокировали украинцев

В Украине действуют достаточно лояльные правила, касающиеся онлайн покупок. Мало кто морочится дополнительными мерами безопасности или хотя бы двойной аутентификацией. Гораздо удобнее сохранить данные карты и даже не вводить их вручную каждый раз при совершении платежа. И в Национальном банке Украины считают это грубой ошибкой. Мол, подобная безопасность украинцев провоцирует появление большого количества мошенников, которым легко получить доступ к картам. Следовательно, НБУ требует у всех поставщиков услуг усилить безопасность введя двойную аутентификацию.

Будут строже проверки тех, кто совершает покупку

“Те, кто предоставляет платежные услуги, обязаны применять усиленную проверку подлинности пользователей при получении ими дистанционного доступа к счетам, инициировании дистанционной платежной операции и любых других действий в случае подозрения на совершение мошенничества или других неправомерных действий“, — заявили в НБУ.

Теперь при совершении покупки покупатель должен дождаться специального кода, который ему сгенерирует продавец. Это поможет проверить подлинность покупателя, то есть что именно он является владельцем карты и ею в этот момент не пользуется никто другой.

“Если раньше во время онлайн-расчетов было достаточно информации о платежной карте и одноразовом пароле, теперь необходимо будет использовать как минимум два элемента защиты, подтверждающие, что платеж осуществляет пользователь, имеющий законные основания для использования конкретного платежного инструмента, а не мошенник”, — отметили в ведомстве.

Требования к двойной аутентификации распространяются на всех поставщиков платежных услуг, в том числе банки, платежные организации, филиалы иностранных платежных организаций, операторы почтовой связи и т.д.

Подобное требование вступает в силу 10 мая 2023 года.

Защитить себя от мошенников может каждый

Чтобы не попасть на крючок к аферистам, стоит делать покупки на проверенных ресурсах, никому не разглашать персональные данные карт. А еще установить лимиты на снятие наличных денег и покупки в интернете.