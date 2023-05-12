В НБУ оновили вимоги до покупок в Інтернеті: нові правила шокували українців

В Україні діють доволі лояльні правила стосовно онлайн-покупок. Мало хто заморочується додатковими заходами безпеки, чи бодай подвійною аутентифікацією. Набагато зручніше зберегти дані картки і навіть не вводити їх вручну щоразу при здійсненні платежу. Та в Національному банку України вважають це грубою помилкою. Мовляв, подібна безпечність українців провокує появу великої кількості шахраїв, яким легко отримати доступ до карток. Відтак НБУ вимагає у всіх постачальників послуг посилити безпеку ввівши подвійну аутентифікацію.

Буде суворіша перевірка тих, хто здійснює покупку

“Ті, хто надає платіжні послуги, зобов’язані застосовувати посилену перевірку справжності користувачів під час отримання ними дистанційного доступу до рахунків, ініціювання дистанційної платіжної операції та будь-яких інших дій у разі підозри на вчинення шахрайства або інших неправомірних дій, – заявили в НБУ.

Відтепер при здійсненні покупки покупець має дочекатися спеціального коду, який йому згенерує продавець. Це допоможе перевірити справжність покупця, тобто що саме він є власник картки і нею в цей момент не користується ніхто інший.

“Якщо раніше під час онлайн-розрахунків було достатньо інформації про платіжну картку та одноразовий пароль, тепер необхідно буде використовувати як мінімум два елементи захисту, що підтверджують, що платіж здійснює користувач, який має законні підстави для використання конкретного платіжного інструменту, а не шахрай”, – наголосили у відомстві.

Вимоги стосовно подвійної аутентифікації розповсюджуються на всіх постачальників платіжних послуг, в тому числі банки, платіжні організації, філіали іноземних платіжних організацій, оператори поштового зв’язку тощо.

Подібна вимога вступає в дію 10 травня 2023 року.

Захистити себе від шахраїв може кожен

Щоб не потрапити на гачок до аферистів варто робити покупки на перевірених ресурсах, нікому не розголошувати персональні дані карток. А ще встановити ліміти на зняття готівки й покупки в інтернеті.