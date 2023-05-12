Онкологія та хвороби серця: науковці назвали групу крові, яка найбільше схильна до важких недуг

У світі живе безліч людей, які не точно знають, яка в них група крові. Якщо вони рідко хворіли, не були донорами, то в принципі ця інформація їм була й не надто потрібною. Але, як виявляється група крові може дуже багато розповісти про людину. Зокрема, про те, до яких хвороб вона схильна і чи є серед них щось надто важке, як от, наприклад, онкологія або хвороби серця. Науковці багато вивчали ці теми, і виявили, що люди з однаково групою схильні до одних і тих самих хвороб. Давайте розберемося в цьому більш детально.

Мова про онкологію, хвороби серця і деякі інфекційні захворювання

Вперше 4 групи крові відкрив у 1900 році австрійський лікар Карл Ландштейнер. Абсолютно кожна група крові незважаючи на те рідкісна вона чи ні, має схильність до якоїсь болячки. Ось, що про це говорять медики.

Онкологія. Згідно з різними дослідженнями, які проводили різні групи медиків у провідних світових лабораторіях, то найбільший ризик захворіти на рак (особливо рак шлунку) мають власники другої групи крові. А от найменші ризики у власників першої групи. Серцево-судинні захворювання. Найвищий ризик розвитку тромбозу вен має друга, третя і четверта групи. Принаймні такі результати опубліковані вченими в Американському журналі тромбозу та гемостазу (Journal of Thrombosis and Haemostasis). Науковці вважають, що це через підвищену циркуляцію фактору Вільєбранда. Він відповідає за згортання крові. Власники першої групи крові менш схильні до подібних проблем, а також до хвороб серця і судин. Інфекційні захворювання. Перша група найбільш чутлива до різноманітних вірусних інфекцій та бактеріальних паличок. Однак перша група найлегше переносить малярію.

Знати ці нюанси варто, щоб розуміти свої потенційно слабкі місця і бути більш уважними до свого здоров’я.