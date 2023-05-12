Как вернуть товар, купленный в кредит — объяснение Госпродпотребслужбы

В соответствии с действующим законодательством Украины покупатель имеет право вернуть или обменять приобретенный товар в течение 14 дней. Но когда товар покупается в кредит, то ситуация будет несколько иной. В таком случае покупатель должен обратиться к кредитодателю, а только потом к продавцу.

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей объясняет, что для обмена или возврата товара, купленного в кредит, нужно сначала обратиться к кредитодателю и отказаться от договора на потребительский заем.

Покупатель имеет право вернуть товар ненадлежащего качества, приобретенный в кредит, в течение 14 дней со дня покупки. С этой целью он может отказаться от договора о ссуде без объяснения причин, даже при выпаде получения средств от предоставителя кредита.

Что касается отказа от кредита, то это нужно оформить в письменном виде до тех пор, пока истечет 14-дневный срок со дня подписания договора.

Согласно пояснениям Госпотребслужбы, если потребитель принял решение об обмене или возврате в соответствии со статьей 9 Закона Украины “О защите прав потребителей” товара, являющегося ненадлежащего качества, но приобретенный в кредит, то он обязан сначала обратиться к предоставлению кредита с заявлением об отказе от договора о потребительском кредите, а уже потом по тому же вопросу обратиться к продавцу.

Часто в магазинах отказываются принимать товар, ссылаясь на проведение дополнительных экспертиз и под другими схожими поводами, особенно когда речь идет о покупке бытовой техники или, например, смартфонов. В таком случае нужно настаивать на своем или обращаться в Госпродпотребслужбу.

Также ранее сообщалось, что во время войны количество обращений потребителей относительно нарушения их прав значительно возросло. Все чаще покупатели жалуются на нарушение сроков и требований гарантийного обслуживания, а также обмена или замены товаров.