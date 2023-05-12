Як повернути товар, куплений в кредит — пояснення Держпродспоживслужби

Відповідно до чинного законодавства України покупець має право повернути або обміняти придбаний товар протягом 14 днів. Але, коли товар купується в кредит, то ситуація буде дещо іншою. В такому разі покупець повинен звернутися до кредитодавця, а лише потім — до продавця.

Держслужба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів пояснює, що для обміну або повернення товару, купленого в кредит, потрібно спочатку звернутися до кредитодавця та відмовитися від договору на споживчу позику.

Покупець має право повернути товар неналежної якості, придбаний в кредит, протягом 14 днів з дня покупки. Для цього він може відмовитися від договору про позику без пояснення причин, навіть у випаду отримання коштів від надавача кредиту.

Щодо відмови від кредиту, то це потрібно оформити в письмовому вигляді до того часу, поки спливе 14-денний термін з дня підписання договору.

Згідно з поясненнями Держспоживслужби, якщо споживач прийняв рішення про обмін або повернення відповідно до статті 9 Закону України “Про захист прав споживачів” товару, який є неналежної якості, але придбаний в кредит, то він зобов’язаний спочатку звернутися до надавача кредиту з заявою про відмову від договору про споживчий кредит, а вже потім з того самого питання звернутися до продавця.

Часто в магазинах відмовляються приймати товар, посилаючись на проведення додаткових експертиз і під іншими схожими приводами, особливо коли мова йде про покупку побутової техніки чи, наприклад, смартфонів. В такому випадку потрібно наполягати на своєму або звертатися до Держпродспоживслужби.

Також раніше повідомлялося, що під час війни кількість звернень споживачів відносно порушення їхніх прав значно зросла Все частіше покупці скаржаться на порушення термінів та вимог гарантійного обслуговування, а також обміну або заміни товарів.