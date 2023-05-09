“Тихий убийца” на вашей кухне: ученые предупреждают об опасности алюминиевой фольги

Современные изобретательства облегчают жизнь хозяек на кухне, но последние исследования подтверждают, что некоторые из них могут нести реальную угрозу здоровью.

Что не так с фольгой

Фольгу часто используют для запекания блюд из рыбы, картофеля и многих других. Однако ученые выразили обеспокоенность по поводу этого материала.

Алюминиевая фольга представляет собой очень тонкий лист блестящего алюминиевого металла, получаемого путем прокатки металлических слябов толщиной всего 0,2 мм.

Этот материал часто используют на кухне, а также для упаковки и изоляции.

Что касается алюминия как такового, то он есть не только в фольге, а в разнообразной упаковке, косметике и даже питьевой воде. Различные пищевые добавки, такие как красители, сгустители и консерванты также могут содержать алюминий, и часто в гораздо больших количествах, чем в пище.

Количество алюминия, потребляемого человеком, зависит от множества факторов. В том числе насколько легко он усваивается с едой конкретным лицом, сколько его было в почве, где выросли овощи или фрукты и многие другие.

Также алюминий часто имеется в лекарствах, например антацидах. Однако лишь малая часть этого металла усваивается организмом, остальные выводятся.

В чем опасность алюминия

В обыденной жизни люди обычно не получают опасную дозу алюминия. В то же время, повышенный уровень этого металла связывают с раком и болезнью Альцгеймера. Эти доказательства не окончательны и нуждаются в дополнительных исследованиях.

Однако лучше сократить потребление алюминия, ведь полностью отказаться от него очень сложно.

По данным ВОЗ допустимый уровень алюминия в организме – 2 мг на 1 кг веса тела в неделю.

Приготовление пищи в фольге приводит к тому, что дольки металла оказываются в пище. Количество вымывания зависит от температуры приготовления, кислотности пищи и наличия специй, например соли. Запекание красного мяса в фольге может увеличить количество алюминия на 378%.