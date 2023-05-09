Каким будет курс доллара этим летом: прогнозы экспертов

В текущем мая украинцам не стоит ожидать значительных изменений в курсе доллара. По прогнозам экспертов, стоимость американской валюты будет в пределах 37-38 гривен за один доллар.

Такое мнение озвучил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он отмечает, что незначительные колебания все-таки будут, однако реального влияния на курс у них нет. Однако сейчас самое время потихоньку скупать доллар, ведь в перспективе курс будет расти.

Чего ждать летом

Финансовый эксперт Алексей Козырев отмечает, что давление на гривну усилится ближе к осени. Пик ожидается к концу года, то есть ноябрь-декабрь. Пока в Украине доллар покупают активнее, чем продают. Но та ситуация, которая сейчас не представляет существенной угрозы для рынка.

Так что до конца лета курс американской валюты будет колебаться в пределах 37,3-38,5 гривны за единицу. Однако ожидать значительного укрепления гривны не стоит.

На это сразу несколько причин. В первую очередь, на курс валют влияет война и инфляционные процессы, которые спровоцировало вторжение российских оккупантов. В то же время из-за отсутствия стабильности и прогнозируемости население будет продолжать покупать больше валюты, чем продавать.

Так что спрос на валюту будет оставаться стабильно высоким. С другой стороны, будут сокращаться объемы избыточной закупки, ведь население не сможет покупать валюту большими темпами и в больших объемах. Именно это будет удерживать курс на относительно стабильном уровне.

Также эксперты обращают внимание на тот факт, что у Национального банка Украины достаточно резервов для покрытия дефицита спроса и предложения на рынке. Также ранее была информация, что летом этого года курс доллара может “отпуститься”, однако это зависит от многих факторов. В первую очередь, от успеха Вооруженных сил Украины на фронте. Так что пока говорить о точных датах или перспективах размораживания курса доллара рано.