Яким буде курс долара цього літа: прогнози експертів 

Цього травня українцям не варто очікувати значних змін в курсі долара. За прогнозами експертів вартість американської валюти буде в межах 37-38 гривень за один долар.

Таку думку озвучив президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.Він зазначає, що незначні коливання все-таки будуть, однак реального впливу на курс вони не матимуть. Однак зараз саме час потихеньку скуповувати долар, адже в перспективі курс зростатиме.

Чого очікувати влітку

Фінансовий експерт Олексій Козирев зазначає, що тиск на гривню посилиться ближче до осені. Пік очікується на кінець року, тобто листопад-грудень. Наразі в Україні долар купують активніше, ніж продають. Але та ситуація, що є зараз не становить суттєвої загрози для ринку.

Тож до кінця літа курс американської валюти коливатиметься в межах 37,3 — 38,5 гривні за одиницю. Однак очікувати значного укріплення гривні не варто

На це є одразу декілька причин. В першу чергу на курс валют впливає війна та інфляційні процеси, які спровокувало вторгнення російських окупантів. Водночас через відсутність стабільності та прогнозованості населення продовжуватиме купувати більше валюти ніж продавати.

Тож попит на валюту залишатиметься стабільно високим. З іншої сторони скорочуватимуться обсяги надлишкової закупівлі, адже населення не зможе купувати валюту великими темпами та в великих обсягами. Саме це утримуватиме курс на відносно стабільному рівні.

Також експерти звертають увагу на той факт, що в Національного банку України є достатньо резервів для покриття дефіциту попиту та пропозиції на ринку. Також раніше була інформація, що влітку цього року курс долара можуть “відпустити”, однак це залежить від багатьох факторів. В першу чергу від успіху Збройних сил України на фронті. Тож поки говорити про точні дати чи перспективи розмороження курсу долара зарано.