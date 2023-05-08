В Украине снизят пенсионный возраст: ВР может принять новый закон

В Украине могут снизить пенсионный возраст, так что украинцы получат возможность выходить на пенсию не в 60, а в 55 лет. Снижение пенсионного возраста станет возможным благодаря тому, что выплаты будут предоставляться из солидарного и накопительного пенсионных фондов. Такие изменения предусматривает новый законопроект о накопительной пенсии, который уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

На пенсию в 55 лет смогут выйти все желающие

На сегодняшний день выйти на заслуженный отдых лицо может только при достижении пенсионного возраста, то есть 60 лет. Если у лица нет минимального необходимого количества стажа, то придется ждать достижения 63 или 65 лет.

Однако это может уйти в прошлое. В Украине готовятся к внедрению накопительной пенсии. Граждане, которые примут участие в новой системе, получат право выходить на пенсию в 55 лет. После достижения этого возраста украинцы смогут получать деньги, накопившиеся на весь период получения трудового стажа.

При этом пенсионеры в будущем смогут получать сразу две пенсии солидарную и накопительную.

Однако право на выплату накопительной пенсии они получат раньше, чем на выплату солидарной.

В накопительную пенсию на начальном этапе будут вноситься:

1% от заработной платы в 2023 году;

2,5% от суммы заработной платы в 2024 году;

2% от заработной платы в 2025 году.

В то же время в Министерстве социальной политики Украины заключили, что внедрение накопительной пенсии будет эффективным, но только в случае, если граждане будут перечислять не менее 10% от собственной заработной платы. Такие отчисления позволят обеспечить украинским гражданам более достойную пенсию, чем сейчас.

В общем, это отличная новость для украинцев, ведь в перспективе они будут получать довольно мизерные пенсии, накопительная система поможет улучшить уровень жизни украинских пенсионеров. Ведь сейчас пенсионеры вынуждены выживать на мизерные суммы.