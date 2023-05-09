Повышения тарифов на электроэнергию не избежать: названы цифры

По тарифам на электроэнергию уже давно ведется множество разговоров. Впервые их хотели повысить еще в январе, то есть сразу после Нового года. Потом конечная дата была – май. Пока известно, что в мае тарифы еще будут старыми, ведь решается вопрос с их субсидированием. Но с 1 июня цены имеют все шансы вырасти. Не поднимать тарифы совсем нет возможности, ведь даже если собрать всю помощь, которую оказывают партнеры, ее не хватит, чтобы обеспечить всех электроэнергией, а также починить поврежденную и уничтоженную массированными обстрелами инфраструктуру.

Что известно о цифрах?

Пока никто не говорит точных цифр, и даже приблизительных тарифов, с которыми могут столкнуться украинцы. В сети есть много вариантов до 4-6 гривен за кВт. Однако эта информация не является официальной.

“Варианты, которые звучат в СМИ, рассматриваются. Но это не значит, что так и будет. Вопрос сложный, он обсуждается, есть просчеты, есть оценки. Вы же сами понимаете, что 1,44 грн за киловатт-час не покрывают расходы, даже не покрывают затраты на доставку электроэнергии к конечному потребителю. А нужно покрывать генерацию и восстановление энергосистемы”, – говорят представители власти.

В то же время, некоторые эксперты предполагают, что вполне реальными могут быть тарифы в пределах 2,5 гривны за киловатт. Конечно, повышение будет происходить в несколько этапов, чтобы цены не росли слишком резко. Для малообеспеченных семей и людей с низким уровнем дохода и дальше будут действовать льготы и субсидии.

Летом могут быть новые отключения электроэнергии

Также в сети появилась информация о новых возможных отключениях света. Прогнозируют их на июль и август. Все из-за того, что планируется ремонт атомных блоков, а значит, может наблюдаться существенный дефицит электроэнергии. Так что если вы вдруг планировали продавать генератор — еще не спешите.