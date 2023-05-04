Для вступления в ЕС Украина должна показывать больше рекламы по ТВ, а также немного ее изменить: детали

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. Это совсем не значит, что мы вот-вот станем одной из стран ЕС. Путь к этому еще длинный и сложный, но по словам власти мы уверенно им двигаемся. Сейчас нашей стране нужно еще многое изменить, во многих областях, и как оказалось в рекламной тоже. В частности, увеличение квоты на рекламу до 20% (это совокупно радио и телевидение). Подобный законопроект уже был выдвинут на рассмотрение и за него проголосовали 320 народных депутатов.

Этот закон входит в рекомендации Еврокомиссии

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Документ предусматривает ряд изменений, затрагивающих рекламу. Если простыми словами, то ее должно стать больше, но в то же время она должна немного видоизмениться. В проекте указано следующее:

Должно быть четкое разграничение между понятиями спонсорства и продакт-плейсмента. Предусматривается официальное запрещение рекламы табака и табачных изделий. Расширение запрета на различные высказывания, носящие дискриминационный характер, разжигают рознь и т.д. Запрещение любых рекламных кампаний, принадлежащих резидентам страны-агрессора. Разрешение на прерывание фильмов, новостей и мультфильмов раз в пол часа для показа рекламы. Это не касается сериалов и документальных фильмов.

«Принятие законопроекта должно создать необходимые современные европейские условия для обеспечения полной и надлежащей защиты интересов потребителей, а также оградить рекламный рынок Украины от негативного влияния извне. В первую очередь из-за недобросовестных практик распространения в Украине рекламы со стороны иностранных субъектов, имеющих прямую или опосредованную связь с государством-агрессором», — говорится в записке пояснения к законопроекту.

Кроме этого, это еще один из пунктов, которые Украина выполнила перед Еврокомиссией.