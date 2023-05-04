Для вступу в ЄС Україна має показувати більше реклами по ТВ, а також трохи її видозмінити: деталі

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата у члени Євросоюзу. Це зовсім не означає, що ми ось-ось станемо однією з країн ЄС. Шлях до цього ще доволі довгий та складний, але зі слів влади ми впевнено ним рухаємось.

Наразі нашій країні потрібно ще багато чого змінити, в багатьох сферах, і як виявилось у рекламній теж. Зокрема збільшення квоти на рекламу до 20% (це сукупно радіо і телебачення). Подібний законопроєкт вже було висунуто на розгляд і за нього проголосували 320 народних депутатів.

Цей закон входить до рекомендацій Єврокомісії

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Документ передбачає ряд змін, які торкнуться реклами. Якщо простими словами, то її мало б стати більше, але водночас вона має трохи видозмінитися. В проєкті вказано наступне:

Має бути чітке розмежування між поняттями спонсорство і продакт-плейсмент. Передбачається офіційна заборона реклами тютюну та тютюнових виробів. Розширення заборони на різні висловлювання, які мають дискримінаційний характер, розпалюють ворожнечу тощо. Заборона будь-яких рекламних кампаній, які належать резидентам країни-агресора. Дозвіл на переривання фільмів, новин і мультфільмів раз на пів години для показу реклами. Це не стосується серіалів і документальних фільмів.

«Прийняття законопроекту має створити необхідні сучасні європейські умови для забезпечення повного та належного захисту інтересів споживачів, а також захистити рекламний ринок України від негативного впливу ззовні. Насамперед через недобросовісні практики поширення в Україні реклами з боку іноземних суб’єктів, які мають прямий або опосередкований зв’язок з державою-агресором», — йдеться в записці пояснення до законопроєкту.

Окрім цього, це ще й один з пунктів, які Україна виконала перед Єврокомісією.