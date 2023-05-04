Украинцев будут штрафовать на 85 тысяч гривен: кто может попасть под раздачу?

В Украине как никогда активно борются с теневым бизнесом. Во-первых, прозрачное ведение предпринимательской деятельности и честная уплата налогов – это условия для вступления в ЕС. Во-вторых, это большая поддержка государственного бюджета в такой сложный период. Но несмотря на это все, в Украине и дальше остаются тысячи человек, которые ведут предпринимательскую деятельность, но не регистрируются, как ФЛП. Это преимущественно фрилансеры, люди, которые продают что-то в Интернете, или производят что-то на продажу работая дома. Большинство из них не хочет регистрироваться из-за того, что доход не слишком значителен и не стабилен. Но есть и много таких, чей бизнес вышел на неплохие масштабы и вот такие лица очень рискуют скрываясь от налоговой.

Какие штрафы предусмотрены за теневой бизнес?

Пока штрафы колеблются в пределах от 17000 до 85000 гривен. Все зависит от того, какие объемы налогов не платит потенциальный плательщик.

«Но стоит заметить, что получить такой штраф не так просто, если у организации нет вывески, по которой можно ее найти и наведаться к владельцам. Ведь обычно такие штрафы выписываются именно таким образом», — говорит бухгалтер Михаил Смокович.

Однако не только вывеска может свидетельствовать о предпринимательской деятельности. Выводить незарегистрированных предпринимателей на чистую воду могут и банки, регулярно осуществляющие финансовый мониторинг. Постоянные денежные переводы, зачисление больших сумм. Или просто частые зачисления без официальной занятости настораживают финучреждения, и те могут заблокировать ваш счет до выяснения источника дохода. Далее подключается налоговая и предприниматель может получить не только штраф, но и административную ответственность.

О ФЛП можно узнать на портале Дия

Для тех кто хочет зарегистрироваться, как ФЛП, но не знает с чего начать и какую группу выбрать, есть бесплатные курсы от портала “Дия”. Надо просто найти необходимый курс и зарегистрироваться. В некоторых украинских городах есть оффлайн центры “Дія.Бізнес”, где также можно получить консультацию.