Українців будуть штрафувати на 85 000 гривень: хто може потрапити під роздачу?

В Україні наразі як ніколи активно борються з тіньовим бізнесом. По-перше, прозоре ведення підприємницької діяльності та чесна сплата податків — це умови для вступу в ЄС. По-друге, це неабияка підтримка державного бюджету в такий складний період. Та попри це все, в Україні й надалі залишаються тисячі осіб, які ведуть підприємницьку діяльність, але не реєструються, як ФОПи. Це переважно фрілансери, люди, які продають щось в Інтернеті, чи виготовляють щось на продаж працюючи вдома. Більшість з них не хоче реєструватися через те, що дохід не надто значний і не стабільний. Але є й багато таких, чий бізнес вийшов на непогані масштаби і ось такі особи, дуже ризикують ховаючись від податкової.

Які штрафи передбачені за тіньовий бізнес?

Наразі штрафи коливаються в межах від 17000 до 85000 гривень. Все залежить від того, які обсяги податків не сплачує потенційний платник.

«Але варто зауважити, що отримати такий штраф не так просто, якщо організація не має вивіски, за якою можна її знайти і навідатися до власників. Адже, зазвичай, такі штрафи виписуються саме таким чином», — каже бухгалтер Михайло Смокович.

Однак, не лише вивіска може свідчити про підприємницьку діяльність. Виводити незареєстрованих підприємців на чисту воду можуть й банки, які регулярно здійснюють фінансовий моніторинг. Постійні грошові перекази, зарахування великих сум. Чи просто часті зарахування без офіційної зайнятості насторожують фінустанови, і ті можуть заблокувати ваш рахунок до вияснення джерела доходу. Далі підключається податкова і підприємець може отримати не лише штраф, а й адміністративну відповідальність.

Про ФОПа можна дізнатися на порталі Дія

Для тих хто хоче зареєструватися, як ФОП, але не знає з чого почати та яку групу вибрати, є безкоштовні курси від порталу “Дія”. Потрібно просто знайти необхідний курс та зареєструватися. В деяких українських містах є офлайн центри “Дія.Бізнес” де також можна отримати консультацію.