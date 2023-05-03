Владельцы карт Ощадбанка могут получить 25 000 гривен: условия совсем простые

Банки иногда поощряют клиентов выбирать именно их, открывать счета и пользоваться услугами благодаря разнообразным акциям. Не так давно, подобную акцию устраивал ПриватБанк, где разыгрывал средства среди активных пользователей. Сейчас за его примером последовал и Ощадбанк. Здесь объявили об акции, в которой можно выиграть 25 000 гривен. Условия розыгрыша совсем простые.

Условия участия в акции

Для того чтобы стать участником розыгрыша нужно просто совершить покупку в торговой сети Ватсонс, на сумму более 100 гривен. Это может быть какой угодно продукт. Для расчета подходит цифровая карта для выплат Visa от Ощадбанка, которую в случае чего легко можно оформить в чат-боте или в мессенджерах: Телеграмм и Вайбер. Совершать покупку можно как непосредственно в магазине, так и на их сайте онлайн. Однако есть один весомый нюанс. Приз победитель получит не в денежном эквиваленте, а в виде годового запаса памперсов. Именно поэтому данная акция лучше всего подходит семьям, где есть маленькие дети. Подобного еще не устраивал ни один банк.

Ощад обслуживает наибольшее количество социальных категорий населения, в том числе многодетные семьи. Возможно, именно поэтому и пришла такая идея, которую уже успешно реализовали.

О том, что именно вы победитель, вам сообщат телефонным звонком, на номер который зарегистрирован в Ощадбанке. Победителей будут выбирать с помощью сервиса random.org. Вероятно, их будет несколько. Акция продлится год, а именно с 20 марта 2023 года по 20 марта 2024 года.

Ощадбанк является участником важной благотворительной акции

К слову, именно сейчас Ощадбанк совместно с Visa запустили благотворительный проект “Подарите детям укрытие”. Цель проекта собрать почти полтора миллиона гривен, чтобы обустроить укрытие в школах, где его нет и сделать обучение детей более безопасным.