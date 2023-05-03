Власники карт Ощадбанку можуть отримати 25 000 гривень: умови зовсім прості

Банки час від часу заохочують клієнтів обирати саме їх, відкривати рахунки і користуватися послугами завдяки різноманітним акціям. Не так давно, подібну акцію влаштовував ПриватБанк де розігрував кошти серед активних користувачів. Зараз за його прикладом послідував й Ощадбанк. Тут оголосили про акцію в якій можна виграти 25 000 гривень. Умови розіграшу зовсім прості.

Умови участі в акції

Для того, щоб стати учасником розіграшу потрібно просто зробити покупку у торговій мережі Ватсонс, на суму понад 100 гривень. Це може бути будь-який товар. Для розрахунку підходить цифрова картка для виплат Visa від Ощадбанку, яку в разі чого легко можна оформити в чат-боті, або в месенджерах: Телеграм і Вайбер. Робити покупку можна як безпосередньо у магазині, так і на їхньому сайті онлайн. Однак, є один вагомий нюанс. Приз переможець отримає не у грошовому еквіваленті, а у вигляді річного запасу памперсів. Саме тому, дана акція найкраще підходить родинам де є маленькі діти. Подібного ще не влаштовував жоден з банків.

Ощад обслуговує найбільшу кількість соціальних категорій населення, в тому числі й багатодітні родини. Можливо саме тому, й прийшла така ідея, яку вже успішно реалізували.

Про те, що саме ви переможець, вам повідомлять телефонним дзвінком, на номер який зареєстрований у Ощадбанку. Переможців обиратимуть за допомогою сервісу random.org. Ймовірно їх буде декілька. Акція триватиме рік, а саме з 20 березня 2023 року до 20 березня 2024 року.

Ощадбанк наразі є учасником важливої благодійної акції

До слова, саме зараз Ощадбанк спільно з Visa запустили благодійний проєкт “Подаруйте дітям укриття”. Мета проєкту зібрати майже півтора мільйона гривень, щоб облаштувати укриття в школах де його немає і зробити навчання дітей безпечнішим.