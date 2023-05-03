Військовозобов’язані можуть отримати відстрочку за новими правилами: що змінилося

В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію. Наразі черговий період воєнного стану діятиме з 20 травня до 18 серпня. Логічно, що разом з цим продовжено й загальну мобілізацію. Як і рік тому, військовозобов’язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають проблем зі здоров’ям, не мають інвалідності, не є опікунами та не мають трьох і більше дітей. Поки що від мобілізації відстрочку мають і студенти.

Не йти в лави ЗСУ можуть й особи, які офіційно працевлаштовані в компаніях, на виробництвах тощо. Однак в такому випадку вони мають потрапити під бронювання. Ще недавно, це було надзвичайно складно зробити. Процедура тягнулася кілька місяців, в результаті чого, люди отримували повістки або звільнялися. Через обурення викликане багатьма компаніями, умови бронювання було переглянуто. Тепер це зробити простіше.

Як тепер отримують відстрочку працевлаштовані?

З головного оновлення — процес бронювання тепер має тривати не більше 25 днів. Термін бронювання та кількість осіб, яку може забронювати конкретне виробництво встановлює Міністерство економіки. Максимальний термін бронювання становить 6 місяців, після чого документи потрібно подавати заново.

Серед інших нюансів:

Броню на весь період воєнного стану можуть отримати лише чиновники, тобто органи місцевого та державного самоврядування: міністри, керівники тощо. Бронювати працівників можуть компанії, які виготовляють амуніцію та товари для ЗСУ. Компанії, діяльність яких є критично важливою для регіону чи країни загалом, наприклад, загальна сума податку за рік має складати 1,5 мільйона доларів. Сума надходжень і іноземній валюті (крім кредитів) має становити 32 мільйони в рік. Відсутні будь-які борги перед державою за сплату податків. Середня зарплата працівників не нижча середньої в регіоні. Підприємство є резидентом “Дія.Сіті”.

Наразі, керівники вищевказаних компаній можуть забронювати не більше 50% військовозобов’язаних осіб.