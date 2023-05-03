Украинцы могут получить по 6,6 тыс. грн от ООН: куда обращаться и как оформить заявку

В Украине продолжает действовать программа выплат от ООН. Деньги могут получить украинские семьи, пострадавшие от агрессии рф. Сумма пособия составляет 6600 грн и выплачивается каждому члену семьи в течение трех месяцев. Украинцам напомнили, как оформить выплаты?
Как оформить выплаты от ООН?
Чтобы получить денежную помощь, нужно зайти на сайт Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и заполнить там специальную форму. Можно также позвонить на контактный номер международной организации в своей области.
Однако важно помнить, что при подаче заявки у вас не должны спрашивать никаких данных банковской карты, кроме ее номера. Если по телефону просят сообщить CVV-код или срок действия карты – это могут быть мошенники.
Кто имеет право на помощь?
Шансы получить выплаты от ООН имеет достаточно широкий круг лиц:
- граждане, которые находятся в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Одесской областях и пострадали от войны;
- внутренне перемещенные лица;
- вернувшиеся на родину беженцы.
При этом крайне важно, чтобы семья, претендующая на помощь, не получала ранее выплаты от ООН, а ее доход на одного человека составлял не более 5400 грн в месяц.
При назначении выплат преимущество будут иметь следующие семьи:
- многодетные;
- приемные;
- с единоличным попечительством;
- в которых есть лица с инвалидностью и другими особыми потребностями.
Как забрать свои деньги?
Выплаты украинцам ООН начисляет на указанную в заявлении банковскую карту. Но это не единственный способ получить деньги. За выплатами можно обратиться в отделение своего банка. Если же у гражданина нет карты, можно оформить получение денежной помощи через Western Union.
Программа выплат от ООН действует в Украине с начала войны и имеет целью помочь наиболее уязвимым слоям населения. При этом украинские переселенцы, получающие выплаты от ООН, могут также рассчитывать на государственную помощь. Речь идет о выплатах в сумме 2000 грн – на взрослого человека, и 3000 грн – на ребенка или инвалида. При этом не допускается получение украинцами денег от двух разных международных организаций одновременно.
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